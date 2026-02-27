A 11 años de la desaparición forzada del dirigente social Alcedo Mora, familiares, amigos y compañeros se pronuncian

27-02-26.-El 27 de febrero del 2015, Alcedo Mora, dirigente social y activista político es desaparecido luego de denunciar actos de corrupción en el Estado, hoy se cumplen 10 años de su desaparición, así como la de los hermanos Esnéider y Eliécer Vergel. Seguimos preguntándole al Estado: ¿Dónde está Alcedo Mora?

A continuación el comunuicado emitido por sus familiares y amigos:

Comunicado de la flia y amigos de del desaparecido forzado dirigente de Ruptura/ Merida Alcedo Mora.

A 37 años del Caracazo.

A16 años de la Masacre de la Onia Merida.

El 27 de febrero de 2026 se cumple 11 años de la desaparición forzada de nuestro familiar y dirigente social Alcedo Mora popularmente conocido como Batería, hacemos este comunicado para la opinión pública venezolana e internacional que hasta el momento no se ha obtenido repuesta del Estado Venezolano quien garante de la constitución ha incumplido en la constitución sobre la desaparición forzada y los tratados internacionales en dicha materia Hacemos público que nuestro familiar y amigo días ante dejo un mensaje que tenia orden de captura por el sebin por la denuncia en su poder sobre el tráfico de gasolina en el Estado Merida hacia la frontera con Colombia.

Ante estos acontecimientos que han suscitado hasta nuestro días exigimos la averiguaciones penales y administrativa del hasta hace 2 días era ex Fiscal General de la República impuesto por la cuestionada Asamblea Constituyente de 2017 Tarek WilliamSaab hoy defensor del pueblo que es una burla , asi como también del cuestionado ex Defensor del Pueblo venezolano Alfredo Ruiz por inacción en sus atribuciones como lo establece el ordenamiento jurídico nacional, más aún 11 años sin respuesta no se ha encontrado ningún avance , tales acontecimientos nos deja ver como 2 figura del poder ciudadano han hecho caso omiso a nuestro caso de nuestro compa Alcedo Mora y más de centenares de presos políticos venezolanos y disidente por el hecho de pensar diferente, utilizando mecanismos facistas como la ley del odio, ley anti bloqueo y de la conmoción interna para disciplinar la población venezolana.

Nos solidarizamos con los presos políticos venezolanos quienes por pedir apertura democrática , salarios y pensiones basado en el artículo 91 sean puesto en las cárceles venezolanas, también nos solidarizamos con los familiares de dichos presos políticos porque sufren la inaccion del Estado Venezolano.

Ante los acontecimientos actuales debemos denunciar que la ley de amnistía se ha convertido en una ley de punto y final para dar perdón quienes torturaron , asesinaron , y violalaron el debido proceso a los presos políticos venezolanos y sin darle ninguna reparación, además no cumple los estándares internacionales como lo establece la onu y menos una jurisdicción de Paz, para garantizar que no vuelva ocurrir estos actos macabros .

A raíz de las elecciones pasadas presidencial del 27 del julio y los acontecimientos del 3 enero donde la bota de la fracción del imperialismo internacional ataco el suelo venezolano , exigimos que se repitan las elecciones presidenciales para garantizar el funcionamiento del Estado / Nación , y como decía nuestro familiar y su organización Ruptura, ni Rusos, ni Norteamericano, por una Patria Soberana. Ante esto acontecimientos que no han dado detalles se exige también la destitucion del alto mando militar ya que dejaron mancillar nuestra Venezuela primero con la violacion de la soberanía popular el 27 de julio de 2024 y la violacion de la soberanía territorial por fuerzas externas como cubanos, rusos , iranies y Norteamericanos .

Ante esta dimensión es imperativo rescatar la constitución de la República Bolivariana De Venezuela y sus preceptos constitucionales y llamar a nuevas Elecciones presidenciales para junio de este año como lo establece la Crbv.

Denunciar que la dictadura actual es un Proctetorado Norteamericano, ante lo fue de los Chinos y Rusos .

Demandar la libertad de todos los presos políticos.

Que aparezca los desaparecidos forzados.

Se estableca con acompañamiento de la Onu y la Cidh una comisión de la verdad y la impunidad que no sea manipulada por la dictadura.

27 de febrero de 2026

La línea justa es luchar hasta vencer.

Simón Mora hijo de Alcedo Mora

Familiares y amigos de Alcedo Mora

"VIVO SE LO LLEVARON"

"VIVO LO QUEREMOS"

"SOMOS LA VIDA Y LA ALEGRÍA,

EN TREMENDA LUCHA,

CONTRA LA TRISTEZA Y LA MUERTE"

Argimiro Gabaldón