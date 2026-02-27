(AUDIO) Comisión de la Ley de Amnistía recibirá casos de trabajadores presos, jubilaciones a destiempo y despidos injustificados

27-02-26.-El diputado a la Asamblea Nacional (AN) e integrante de la Comisión Especial de Seguimiento de la Ley de Amnistía, Francisco Torrealba, afirmó este jueves que están «listos para recibir» y atender los planteamientos de los casos asociados a trabajadores y sindicalistas del sector público y privado.

«Todo lo que haya que ser revisado lo vamos a revisar, sea una denuncia que tenga origen en un trabajador o en un dirigente sindical del sector público o en un trabajador o dirigente sindical del sector privado«, aseguró.

En entrevista concedida al programa Al Instante que transmite Unión Radio mencionó que revisarán casos de privativa de libertad, jubilación sin solicitud, despidos injustificados, entre otros.

«Nosotros esos abusos los estamos recibiendo como denuncia (…) tenemos 24-7 abiertas las puertas de la Asamblea Nacional para recibir los escritos que se presenten», dijo. Asimismo, acotó que mantienen comunicación con el ministerio del Trabajo y sectores sindicales.

El parlamentario reiteró que la comisión en comunicación directa con el Programa para la Paz y Convivencia tienen la disposición de revisar todos los casos que se presenten «estén o no contenidos dentro de la Ley de Amnistía».

Detalló que de las más de seis mil solicitudes que han recibido hasta el momento se han acordado otorgar más de tres mil libertades plenas a personas que tenían medidas sustitutivas de libertad. «Lo mismo ha ocurrido con personas que estaban privadas de libertad, sentenciadas, condenadas», agregó.

Al ser consultado sobre una eventual reforma de la Ley del Trabajo, tal como lo han planteado desde el sector empresarial, Torrealba aseveró que «estamos dispuestos adecuar todo lo que haya que adecuar en término de los derechos y de las conquistas de los trabajos para hacer de ello una forma de obtener mejor provecho para el bienestar y la vida de los trabajadores» al igual que el mejoramiento de la producción y las industrias nacionales.

El diputado de la bancada oficialista confirmó que se han dado «un conjunto de consultas» a especialistas y las bases obreras en torno a un posible aumento de salario. «Hay muchos expertos trabajando en esta materia en este momento», añadió.

Lourdes G. Soublette/Unión Radio