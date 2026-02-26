TSJ habilitará taquilla especial en Caracas para recibir solicitudes de amnistía

26 de febrero de 2026.- Con el fin de recibir las solicitudes de las personas que deseen optar a la aplicación de la Ley de Amnistía para la Convivencia Democrática, el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) creará una taquilla en la sede principal de Caracas.



La información se dio a conocer tras la reunión de la Comisión Especial de Seguimiento de la Ley de Amnistía con el Programa de Paz y Convivencia Democrática, desde la Asamblea Nacional (AN).



Durante este encuentro, el coordinador del Programa de Paz y Convivencia Democrática, Ernesto Villegas, consignó la base de datos compilada por este organismo e informó que todos los tribunales del país se mantienen activos para la recepción de las solicitudes.



Igualmente, el Ministerio Público (MP) y la Defensa Pública se mantendrán activos las 24 horas del día para la recepción de las solicitudes.

