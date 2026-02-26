El congresista demócrata por California, Ted Lieu, ha lanzado una serie de denuncias públicas que vinculan directamente al expresidente Donald Trump con redes de abuso de menores y la infraestructura criminal asociada al caso de Jeffrey Epstein. A través de intervenciones legislativas y difusiones en plataformas digitales, el legislador señala que el sistema de poder estadounidense ha operado como un mecanismo de encubrimiento para figuras de alto nivel.

El congresista fundamenta sus señalamientos en archivos judiciales y testimonios que, según afirma, demuestran una relación de larga data entre el exmandatario y el círculo de depredación que operaba en diversas propiedades de lujo. Lieu sostiene que estas acusaciones no son simples ataques partidistas, sino una exigencia de rendición de cuentas ante delitos que han permanecido bajo reserva judicial durante años, protegidos por el estatus de los involucrados.

El desarrollo de esta noticia ha puesto en evidencia una fractura en el sistema de comunicación global. Mientras los señalamientos de Lieu circulan masivamente en redes sociales como Instagram, los grandes medios de comunicación corporativos han mantenido un silencio técnico sobre el contenido específico de las denuncias. Esta disparidad confirma la existencia de una censura por omisión, donde la relevancia de un crimen contra menores es desplazada de la agenda pública por noticias de menor calado ético.

Finalmente, el caso revela un fenómeno de censura y autocensura en los más grandes y poderosos medios de comunicación, así como dentro del gremio periodístico. El temor a perder el acceso a las fuentes de poder o a sufrir represalias legales ha llevado a analistas y reporteros a omitir el expediente del abuso infantil en las altas esferas. Al evitar este "tubazo" informativo, la prensa no solo falla en su función de auditoría, sino que se convierte en una pieza fundamental para la permanencia de la impunidad, permitiendo que la gravedad de los hechos se diluya en la distracción mediática.