Diosdado Cabello: la amnistía no implica el olvido de crímenes pasados

Diosdado Cabello en su programa "El Mazo Dando"

26 de febrero de 2026.- El ministro Diosdado Cabello, durante la emisión 562 de su programa «Con el Mazo Dando», sostuvo que la amnistía representa un acto de elevado espíritu, pero no conlleva el olvido y precisó que la Ley de Amnistía no contempla delitos a futuro, al subrayar que este instrumento jurídico no puede interpretarse como una autorización para cometer hechos punibles.



Cabello ironizó sobre la supuesta gran molestia que ha generado la aprobación de la Ley de Amnistía en Venezuela en el seno e algunos sectores. Precisó que no es casualidad ya que los principales promotores que rechazan esta Ley son los mismos que utilizaron el nombre de los mal llamados «presos políticos» para obtener recursos financieros, fondos y llenar sus bolsillos a través de las denominadas Organizaciones No Gubernamentales (ONG).



Dijo que quienes solicitaron intervención militar extranjera contra Venezuela son los mismos que hoy promueven una campaña contra la Ley de Amnistía y señaló que el extremismo venezolano busca desesperadamente implosionar los avances alcanzados entre Caracas y Washington



El dirigente advirtió que ciertos sectores políticos intentan evadir sus responsabilidades bajo una apariencia de inocencia, por lo que advirtió sobre la importancia de mantener la memoria histórica sobre las acciones de quienes hoy se encuentran prófugos de la justicia venezolana, mencionando específicamente el caso del opositor, Antonio Ledezma



En su intervención, el secretario general del PSUV recordó que Ledezma cumplió 15 años de su detención inicial antes de huir del país. Lo calificó como responsable de actos violentos durante su gestión como gobernador del antiguo Distrito Federal, incluyendo la represión contra estudiantes de la Universidad Central de Venezuela.



Asimismo, denunció que en el pasado se utilizaron vehículos antimotines para atacar a adultos mayores que reclamaban sus derechos y pensiones. Cabello enfatizó que estos antecedentes criminales no pueden ser borrados por medidas de gracia, pues forman parte de un historial de violencia contra el pueblo.



También recalcó que «la justicia debe prevalecer sobre la irresponsabilidad de quienes pretenden desestabilizar la nación». Insistió en que la sociedad debe recordar estos hechos para evitar que figuras vinculadas a la represión retomen espacios de poder en la política nacional.



María Machado ignoró al senador Rick Scott



Cabello también comentó que María Corina Machado no respondió a la invitación formal para asistir al discurso del Estado de la Unión del presidente Donald Trump realizada por el senador estadounidense Rick Scott.



El senador por Florida haría detallado que, pese a haber extendido la propuesta para que Machado fuera su invitada especial en este evento de alta relevancia política en el Congreso de los Estados Unidos, no obtuvo respuesta por parte de su equipo de trabajo y que aseguró desconocer las razones por las cuales la dirigente no aceptó o no procesó la invitación.



A su juicio, María Machado finalmente demostró no poseer estrategia política, y aseguró que toda su narrativa y festival de fotos en las redes sociales no sirvieron para consolidar un proyecto real ante el país.



Cabello respalda nuevas designaciones en el Poder Ciudadano



Cabello, manifestó su respaldo al nombramiento del abogado Davoe en la Fiscalía y a Tarek William Saab en la Defensoría del pueblo como encargados para el fortalecimiento del sistema jurídico y administrativo del país y subrayó que este movimiento responde a la necesidad de dar continuidad a las funciones de protección de los derechos ciudadanos.



«Seguimos avanzando por el camino que corresponde, como tiene que ser», enfatizó el dirigente al validar la legitimidad de los nuevos cargos. Con estas palabras, ratificó que el Estado venezolano mantiene su operatividad bajo los esquemas establecidos en el ordenamiento legal vigente.