Trabajadores de Cacique Maracay antes Kimberly Clark denunciaron irregularidades

Trabajadores de la empresa Cacique Maracay protestaron frente al portón de la fábrica

26 de febrero de 2026.- Trabajadores de la empresa Cacique Maracay (antigua Kimberly Clark), se concentraron en la entrada de la planta para exigir la renuncia de la junta administradora, por supuestamente incumplir con los pagos y por cometer atropellos contra los obreros durante los últimos meses.



Al respecto, José Medina, operador del área de manufactura, aseguró que se han registrado situaciones irregulares a la vista de los inversionistas, destacando la reducción de jornadas laborales por complicaciones de operatividad, que en el pasado no ocurrían.



«Cumplíamos cuatro turnos de operación, estábamos trabajando continuamente. Desde que llegaron acá todo ha mermado y todos los derechos de los trabajadores han sido pisoteados. Han habido despidos injustificados de compañeros de trabajo, alegando incumplimiento de jornada laboral y paralización de la planta», denunció.

Puntualizó que, a pesar de la protesta la empresa estaba funcionando, pues quienes se sumaron a esta jornada lo hicieron de manera voluntaria.



«No se nos han pagado el sueldo de la semana pasada, no tenemos bonos de producción, el cual percibíamos continuamente. Aparte, no tenemos los derechos que antes teníamos, estamos sin servicios médicos, las condiciones del comedor son deplorables porque ya no tenemos insumos ni uniformes», precisó.



«Venimos a exigirles respuesta, y la respuesta no nos la han dado, sino que hay un constante amedrentamiento contra los trabajadores. Si alguien viene a solicitar un permiso por alguna enfermedad o que tiene algún familiar enfermo, se lo otorgan, pero luego que regresan lo ponen a trabajar más de lo que tiene que trabajar», aseveró.



Por su parte, Joalis Colmenares, con 25 años en la empresa, denunció que tiene ocho meses en casa sin pago salarial. «Es un acoso laboral que se vive día a día aquí en la planta. Lamentablemente han fallecido varios trabajadores de mengua, por no tener las condiciones para poder subsistir con sus problemas de salud», agregó.



Colmenares se unió al llamado colectivo del grupo de exigir a la destitución de la junta administradora y la salida de los inversionistas. «Tenemos un grupo de trabajadores que fueron botados injustamente, simplemente por reclamar los derechos de los trabajadores como lo hacemos», agregó.



Igualmente se pronunció Jefren Gorrondona, despedido «injustamente» junto a otros seis compañeros, relató que fueron «a un proceso legal por el ministerio, pero sabemos que está viciado, y por órdenes que ejercen la dirección nacional nos mandaron a botar, irrespetando así la inamovilidad laboral que está vigente».



Para finalizar, Francisco Marte se mostró apenado con el personal de Cacique Maracay, ya que la directiva de la que forma parte fue electa para impulsar a la empresa. «Esto es resultado de la mala gestión que hemos llevado, me voy a incluir aunque yo he estado en contra de muchas decisiones que se han tomado aquí», aclaró.