Coalición Sindical Nacional: Indemnización por los años sin aumento salarial, decreto para liberar a trabajadores y monetizar la caja CLAP

26-02-26.-Han transcurrido, según la cuenta que religiosamente lleva la Asociación de Profesores Universitarios de la UCV (Apucv), 1.443 días sin aumento de salarios, jubilaciones y pensiones. Aunque el gobierno ha aprobado la entrega de bonos, la realidad es que el sueldo básico para el sector público sigue siendo el mismo: 130 bolívares (unos 30 centavos de dólar).

«¿Como nos van a indemnizar por todo este tiempo? Ahí debe haber una indemnización por todo el tiempo que no aumentaron los salarios, que no aumentaron las pensiones», indicó este miércoles el coordinador de la Coalición Sindical Nacional, Carlos Salazar.

Pero no es el único tema pendiente. Salazar recordó que hay trabajadoras y trabajadores presos que no han sido liberados. A la Ley de Amnistía para la Convivencia Democrática «le recortaron los artículos que correspondían a los trabajadores», lamentó.

¿De cuánto debe ser la indemnización? El coordinador de la Coalición consideró que se debe tomar la referencia de la canasta básica para estimar la compensación que necesitan trabajadoras y trabajadores. Para la liberación de los trabajadores presos basta con un decreto presidencial, resalta el dirigente sindical.

La caja CLAP, propuso, debe ser monetizada. «Las cajas CLAP las están eliminando y eso no puede pasar desapercibido. Tienen que monetizarla, a 60 dólares, que era lo que valía», calculó.

«¿Quieren una negociación seria? Reunión de solución de conflictos para el aumento del salario y la restitución de las situaciones jurídicas infringidas. ¿Con quién? Con el presidente de la Asamblea Nacional, con la presidenta interina y con organizaciones nacionales de lucha, no con las organizaciones a la medida que tiene el gobierno: La Central Bolivariana, los comités que les quedan, las organizaciones sindicales que se prestaron en estos cuatro años para lavarles la cara», explicó Salazar.

En un espacio de diálogo, remarcó el coordinador de la Coalición, también se deberían abordar temas como las jubilaciones forzadas, los trabajadores con expedientes, la intervención de las organizaciones sindicales.

Trabajadoras y trabajadores de base, «los verdaderos representantes de los trabajadores», deben ser incorporados a una discusión, enfatizó Carlos Suárez, representante de organizaciones sindicales no federadas. «Se trata de una discusión concreta, para solucionar problemas».

Suárez renovó la solicitud de un salario mínimo de no menos de 500 dólares. «Eso es poco, porque la cesta básica pasa de los 800 dólares», aseveró.

Como lo confirmaron los dirigentes, una oportunidad para ese diálogo es la marcha que organizaciones sindicales convocaron para el 12 de marzo desde la plaza Morelos hasta la Asamblea Nacional.