Casi un año sin cobrar: más de 120 docentes indígenas protestaron en la Zona Educativa de Maracaibo

Docentes indígenas de la etnia Yukpa exigen el pago de sus salarios. Credito: NAD

03-10-25.-Más de 120 docentes indígenas de la etnia Yukpa del municipio Machiques de Perijá, se acercaron a la zona educativa de Maracaibo, para exigir el pago de sus salarios.

Una de sus líderes, Ana Karina Romero, indicó que desde ayer se encuentran en el lugar pidiendo respuesta por sus derechos.

"Hoy, cuando nos vieron, nos cerraron las puertas de la zona educativa y mis indígenas accionaron, quemaron cauchos en la vía, ellos no tienen mi paciencia", precisó Romero, mientras declaraba para Noticia al Día.

El grupo indígena, entre docentes, obreros y caciques mayores del referido municipio, tienen desde noviembre del 2024, con el pago de sus salarios suspendidos, y hasta los momentos las autoridades competentes no le dan respuesta a esta problemática.

"Solo estamos pidiendo el pago de nuestro trabajo y no es posible que han pasado casi un año y nadie nos da respuesta", agregó Romero, mientras la rodeaba un grupo de yukpas.

La quema de los cauchos hizo desplegar a efectivos del CPBEZ, Guardia Nacional y funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana, quienes lograron controlar la situación.

Se conoció que los directivos de la zona educativa atendieron a un grupo de yukpas, pero se desconoce al acuerdo que llegaran con el personal educativo.