En Imágenes: Pueblo exige libertad del presidente Nicolás Maduro y Cilia Flores

La segunda semana del mes de enero, el pueblo ocupó las calles de Caracas y el país exigiendo la liberación de la pareja presidencial, Nicolás Maduro y Cilia Flores de maduro, tras diez días del secuestro de ambos, luego de la agresión militar estadounidense en Caracas.

Gremio del transporte ratifica respaldo a Nicolás







El gremio de los transportistas dijo presente, al movilizarse en caravana desde el Poliedro de Caracas hasta el centro de la ciudad capital, donde manifestaron total respaldo a la presidenta encargada, Delcy Rodríguez.







"¡Delcy avanza, tú tienes mi confianza!", se escuchó en una sola voz por parte de los transportistas multimodal, que contó con la participación de hombres y mujeres trabajadoras del volante de todos los sindicatos, incluyendo los adversarios políticamente: motos, taxis, busetas, transportes de cargas, transporte público y privado.







En un solo clamor exigieron la devolución del presidente constitucional, Nicolás Maduro y Cilia, ratificaron la unidad y manifestaron la defensa de la soberanía nacional.







Clase obrera llamó a la unidad







Desde la avenida Libertador, en la sede de la Cantv, se concentró la fuerza laboral, quienes marcharon hasta la plaza OˈLeary en El Silencio.







En la multitudinaria marcha quedó claro que las y los trabajadores están resteados para mantenerse en las calles hasta lograr la liberación del Jefe de Estado, Nicolás Maduro, y la Primera Dama, Cilia Flores. Defendieron la paz y llamaron a preservar y defender la unidad.















Compromiso docente se mantiene firme







Marcha del magisterio coincidió con el Día del Maestro. Miles de maestros acudieron a la cita pautada en la Plaza Morelos, en Bellas Artes y que concluyó en los predios del Palacio Legislativo, donde la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, presentaba al país la Memoria y Cuenta del 2025.







Los maestros y maestras estuvieron de acuerdo en expresar su indignación y repudio al vil ataque militar del Gobierno de Donald Trump contra el país.



Además, manifestaron preocupación por los daños emocionales que enfrentan niños, niñas y adolescentes del país, testigos de primera línea en los bombardeos en varias parroquias de Caracas, La Guaira y Miranda.



En la República Bolivariana de Venezuela el pueblo resiste movilizado constantemente, exigiendo justicia hasta el retorno de la pareja presidencial, secuestrados por Estados Unidos, país que los mantiene como prisioneros de guerra.



A Nicolás lo quieren de vuelta



Los movimientos campesinos del país se movilizaron por las calles de la capital, ratificando el respaldo a la Revolución Bolivariana y con la exigencia del regreso del presidente constitucional, Nicolás Maduro y la primera dama, Cilia Flores.







El recorrido que inició en el Paseo de la Resistencia Indígena, en Plaza Venezuela, concluyó en la esquina de Santa Capilla, en donde se dejaron ver rostros curtidos por el sol de tanto labrar la tierra.







Los campesinos y las campesinas vinieron de Guárico, Barinas, Lara, Portuguesa, Apure, Miranda, entre otros estados y abarrotaron las calles que transitaron por más de un kilómetro.



El pueblo que garantiza la producción alimentaria nacional asumió el compromiso de continuar la siembra y garantizar el abastecimiento en el territorio nacional.







