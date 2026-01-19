Los ataques con drones ucranianos dejaron sin electricidad a cientos de miles de personas en el sur de Ucrania, ocupado por Rusia

KIEV, Ucrania 19 de enero de 2026. — Ataques con drones ucranianos dañaron las redes eléctricas en zonas del sur de Ucrania ocupadas por Rusia, dejando a cientos de miles de personas sin electricidad el domingo, según las autoridades instaladas por el Kremlin, informó Prensa Asociada.

Mientras tanto, Moscú ha continuado con sus ataques a la red eléctrica de Ucrania en ataques nocturnos que causaron la muerte de al menos dos personas, según funcionarios ucranianos.

Más de 200.000 hogares en la zona de Zaporizhia, en el sur de Ucrania, bajo control ruso, se quedaron sin electricidad el domingo, según el gobernador local instalado por el Kremlin.

En una publicación de Telegram, Yevgeny Balitsky informó que cerca de 400 asentamientos han sufrido cortes de suministro debido a los daños en las redes eléctricas causados ​​por los ataques con drones ucranianos.

Rusia ha atacado la red eléctrica de Ucrania, especialmente en invierno, durante los casi cuatro años de guerra. Los ataques buscan debilitar la resistencia de los ucranianos en una estrategia que las autoridades de Kiev llaman "utilizar el invierno como arma".

Rusia atacó la infraestructura energética en la región de Odesa durante la noche del domingo, según el Servicio de Emergencias de Ucrania. Se produjo un incendio que fue extinguido rápidamente.