Presidenta encargada Delcy Rodríguez: Venezuela continuará fortaleciendo la industria de hidrocarburos y la producción nacional

La presidenta encargada de la República, Delcy Rodríguez, ratificó este domingo el compromiso del Gobierno Bolivariano con el fortalecimiento de la industria de los hidrocarburos y el impulso sostenido de la producción nacional, como pilares fundamentales para el crecimiento económico de la nación.



"Queremos crecer con inclusión y con visión de futuro, fortaleciendo nuestra industria de los hidrocarburos; administrando y ahorrando responsablemente nuestras divisas; importando solo lo necesario para impulsar con fuerza la producción nacional", expresó Rodríguez a través de su canal oficial en Telegram.

Durante su balance semanal, la mandataria recordó que recientemente presentó el Mensaje Anual a la Nación ante la Asamblea Nacional y encabezó la instalación del primer Consejo Nacional de Economía del año 2026. En este espacio, sostuvo un diálogo directo con representantes de todos los sectores productivos del país, con el objetivo de trazar rutas conjuntas para el desarrollo económico frente a los desafíos actuales.



En este contexto, anunció la creación de dos fondos soberanos que serán gestionados con criterios de máxima transparencia. Estos instrumentos financieros estarán orientados a mejorar las condiciones de vida del pueblo venezolano y a transformar la infraestructura nacional, como parte de una estrategia integral para acelerar las metas de desarrollo.



Para finalizar, Rodríguez hizo un llamado a la unidad nacional: "Esta etapa nos llama a la unidad y a la grandeza como nación. Confiemos en nuestras capacidades; Venezuela tiene con qué avanzar y nada puede detenernos en la conquista por el bienestar de nuestro pueblo".