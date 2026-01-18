Con un más de 1000 personas, alcaldía de Carrizal inaugura primera "Zona Activa"

Carrizal, 18 de enero de 2026 – Con el firme objetivo de promover el sano esparcimiento y la integración comunitaria, la alcaldía del municipio Carrizal, bajo las directrices de la alcaldesa Jennifer Mujica, llevó a cabo con éxito la inauguración de la primera "Zona Activa" del año 2026. La actividad, que tuvo lugar en la avenida Sucre, registró una concurrida participación de aproximadamente 1000 personas, quienes disfrutaron de una jornada diseñada para el encuentro ciudadano.

El evento estuvo bajo la organización estratégica de la Dirección de Judecar, ente adscrito a la municipalidad y responsable de la ejecución de las políticas deportivas en la jurisdicción. Durante la jornada, el equipo de Judecar coordinó una amplia oferta de disciplinas que incluyó fútbol, voleibol y baloncesto. Asimismo, el evento contó con exhibiciones de gimnasia, karate y taekwondo, brindando una vitrina a los jóvenes talentos locales.

Por otra parte, se habilitaron espacios de bailoterapia para las mujeres de la tercera edad, juegos de dominó y colchones inflables para los más pequeños, garantizando una atención integral para todas las edades.

En este contexto, uno de los hitos más relevantes de la actividad fue la última estación del recorrido, dedicada al ciclismo. La alcaldesa Jennifer Mujica informó que se han dispuesto 40 bicicletas para el uso de los infantes, asegurando que este recurso es un beneficio directo para el desarrollo motor y recreativo de la juventud carrizaleña.

"Estamos entregando un gran regalo a nuestras comunidades a través de la activación de estas zonas de ciclismo. Esta ruta se realizará dos veces al mes de manera totalmente gratuita para el disfrute de todos los niños y niñas del municipio", puntualizó la mandataria.

Finalmente, gracias a la gestión operativa de Judecar, se tiene previsto que esta ruta se traslade directamente a las diversas comunidades cada quince días. De esta manera, el Gobierno municipal reafirma su compromiso con la recuperación de los espacios públicos y la promoción de un estilo de vida saludable en todo el territorio de Carrizal.