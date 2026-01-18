Productores de Mérida eligen voceros estadales de los consejos campesinos

Con el objetivo de fortalecer el motor agrícola del país

18 de enero de 2026.-Voceros campesinos de los 23 municipios del estado Mérida participaron activamente en la elección del Comité Nacional de Voceros Campesinos, un proceso que fortalece la organización popular y la construcción de políticas agrícolas desde las bases productivas. Así lo informó el director regional del Ministerio de Agricultura y Tierras Productivas, Eduardo Chourio, informó Prensa Gobernación de Mérida /Carlos Camacho.

Sobre la actividad, Chourio, afirmó: "Fueron más de 3100 productores que participaron en la primera fase, eligiendo 949 voceros, de los cuales 69 compitieron en la fase estadal".

Chourio destacó que esta actividad es un acto de soberanía y democracia campesina, que permitirá construir políticas "con los productores, para los productores".

Productores de varias zonas del estado ratificaron la importancia de estos procesos constituyentes para la consolidación de políticas agrícolas del país. Al respecto, Javier Rojas, del municipio Obispo Ramos de Lora, señaló que la organización campesina permite fortalecer la soberanía alimentaria y el Plan de Siembra 2026, especialmente en rubros, como carne, leche, yuca y maíz.

El gobernador Arnaldo Sánchez resaltó la importancia de los campesinos en la producción del país, la soberanía alimentaria y la independencia económica. "El proceso se desarrolla con la unión del Gobierno nacional, regional, municipal y el sector campesino, reconociendo su trabajo constante desde cada territorio", expresó Sánchez.

Por su parte, Danny Contreras, productor del municipio Guaraque, mencionó el potencial productivo en café, papa y apio en su municipio y manifestó la necesidad de llevar la voz del campo a las instancias nacionales. "Esperamos llegar hasta allá para representar nuestro campo, nuestra producción, nuestros agricultores, que tanto lo necesitan para darle voz en esas instancias", añadió Contreras.

Entretanto, el productor Leonardo Sánchez, del municipio Andrés Bello, propuso la recuperación del conuco como modelo diversificado y la creación de fábricas comunales de bioinsumos y alimentos balanceados, "para garantizar la independencia productiva y enfrentar los desafíos ambientales".

La jornada demostró que el campesinado merideño no solo produce alimentos, sino que también construye, desde la participación directa, las bases de un modelo agrícola soberano, organizado y con visión de futuro para el estado y el país.