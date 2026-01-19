Portaviones de EE.UU. se aproxima a Irán en plena escalada

El buque viaja escoltado por destructores y barcos con centenares de misiles capaces de golpear objetivos en todo el país persa.

Un portaviones de la Armada de EE.UU., el USS Abraham Lincoln, navega desde el mar de la China Meridional hacia Oriente Medio mientras Washington y sus aliados preparan distintos escenarios ante un posible ataque militar contra Irán, informó este domingo The Jerusalem Post citando fuentes regionales y estadounidenses.

Se detalla que el buque viaja escoltado por destructores y barcos lanzamisiles con centenares de misiles capaces de golpear objetivos en todo Irán. Han llegado al estrecho de Malaca, situado entre Malasia e Indonesia, y se espera que entren en la zona de responsabilidad del Comando Central de EE.UU. (CENTCOM) en un plazo de cinco a siete días. Acompañan al portaaviones dos destructores: el USS Spruance y el USS Michael Murphy.

Según informaciones difundidas, en los últimos días también habrían aterrizado bombarderos estadounidenses en la base conjunta de EE.UU. y Reino Unido en la isla de Diego García, cuyas largas pistas permiten operar aparatos estratégicos como los B-2 para atacar objetivos fortificados y subterráneos. Asimismo, se informa que otros 12 aviones de combate F-15 han llegado a Jordania en las últimas 24 horas.

Además, el tráfico aéreo militar apunta a un fuerte aumento de vuelos de transporte pesado hacia la región del Golfo tan solo en los últimos días, presumiblemente con material logístico, componentes de rescate y municiones.

Paralelamente, se habría evacuado de forma preventiva a parte de los trabajadores no esenciales británicos y estadounidenses de la base de Al Udeid, en Catar, mientras militares estadounidenses refuerzan baterías antimisiles Patriot y THAAD en varios países del Golfo ante un posible contraataque iraní. Washington también habría estrechado la coordinación con sus socios regionales, incluido Israel, a través de centros de mando conjuntos y contactos intensificados con el CENTCOM y el Pentágono, según oficiales militares.

Por otra parte, en redes sociales se han registrado perturbaciones de la señal GPS sobre el espacio aéreo iraní y señales de guerra electrónica que, según las valoraciones citadas por el diario, podrían formar parte de pruebas para degradar radares y sensores de Teherán.