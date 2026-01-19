ZOOM anuncia nuevas tarifas de casillero internacional a partir del 19 de enero

Credito: Web

19-01-26.-La empresa de envíos ZOOM anunció que aplicará un ajuste en las tarifas del flete aéreo de su servicio de Casillero Internacional a partir del 19 de enero de 2026, en un contexto marcado por costos dolarizados y recientes tensiones operativas en la cadena logística.



En una comunicación enviada a sus usuarios, la compañía señaló que logró completar las entregas de diciembre «a pesar de los retos y desafíos que se presentaron de forma imprevista con las líneas aéreas y las conexiones internacionales con Venezuela».



Según la empresa, la temporada alta estuvo marcada por retrasos y recargos aplicados por aerolíneas, que fueron trasladados temporalmente al precio entre el 10 de diciembre y el 16 de enero.



ZOOM explicó que más del 80% de los costos del servicio están denominados en dólares, lo que obliga a revisar las tarifas con frecuencia. Recordó además que en julio de 2025, con motivo de su 49 aniversario, aplicó un descuento especial que se mantuvo durante cinco meses.



El ajuste contempla un incremento del 20% en el flete aéreo:



Nuevas tarifas del flete aéreo de ZOOM (2026)



Peso Precio actual (USD) Ajuste % Precio ajustado (USD)



½ kilo o fracción 13,5 20% 16,2



1 kilo 27 20% 32,4



Fuente: Comunicación oficial de ZOOM (2026)



La empresa indicó que el aumento aplicará únicamente a los paquetes procesados a partir del 19 de enero. Los envíos que ya se encuentren en el almacén de Miami antes de esa fecha mantendrán la tarifa vigente. Los detalles del ajuste están disponibles en el portal de casilleros de la compañía.

