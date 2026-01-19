Durante una conferencia en el Club de Corresponsales Extranjeros de Japón (FCCJ), el arquitecto Riken Yamamoto, ganador del Premio Pritzker 2024, denunció abiertamente el bloqueo económico y los ataques de Estados Unidos contra Venezuela.

El maestro vinculó la resiliencia del tejido social venezolano con la capacidad de su gente para mantener viva la comunidad frente a las medidas coercitivas unilaterales.

En respuesta a la cadena TBS, Yamamoto abordó la realidad geopolítica y defendió la organización popular venezolana. Tras haber visitado el país en cinco ocasiones y reunirse con autoridades como el presidente Nicolás Maduro y la vicepresidenta Delcy Rodríguez —a quien calificó como una «persona muy fuerte y trabajadora»—, el arquitecto destacó que el país resiste gracias a su sólida arquitectura social.

Yamamoto utilizó videos de comunidades como el 23 de Enero, San Agustín y Petare para mostrar que, pese al asedio externo, los barrios de Caracas representan un «modelo del futuro».

Explicó que la organización en comunas facilita la economía local y el reconocimiento mutuo, contrastando esta vitalidad con el aislamiento extremo que observa en las metrópolis modernas como Tokio.

Finalmente, el galardonado arquitecto recordó la realización del Simposio Mundial de los Barrios en Caracas como una muestra de la vigencia del modelo venezolano. Para Yamamoto, la experiencia en Venezuela es un ejemplo global de cómo rescatar la vida comunitaria y la dignidad humana por encima de las agresiones y bloqueos internacionales.