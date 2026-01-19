Familiares de presos políticos permanecen en vigilia frente a Zona 7: "No más procesos a cuentagotas"

19-01-26.-Familiares de presos políticos venezolanos se congregaron este 18 de enero en la sede de la Zona 7 de la Policía Nacional Bolivariana (PNB), en Boleíta, para participar en una nueva jornada de oración en favor de la libertad de sus seres queridos, informó el Comité para la Libertad de los Presos Políticos de Venezuela (Clippve).De acuerdo con la organización, el clamor de los familiares sigue siendo el mismo: el regreso de los detenidos a sus hogares. Clippve advirtió a través de X que la prolongación de la espera, pese a los anuncios de excarcelaciones, genera un profundo sufrimiento en miles de familias venezolanas.Cada hora que pasa sin que se cumplan las excarcelaciones prometidas es una forma de tortura”, señaló el comité, al denunciar el impacto emocional y psicológico que provoca la incertidumbre constante sobre la situación de los presos políticos.La organización afirmó que extender de manera injustificada estos procesos no solo constituye un acto de crueldad, sino que representa una violación de los derechos humanos de las personas privadas de libertad y de sus familiares. En ese sentido, rechazó los procesos de liberación parciales y sin plazos claros.Clippve insistió en que la justicia no puede aplicarse “a cuentagotas” y reiteró que la única salida legítima es la libertad plena y sin condiciones para todos los presos políticos. “La justicia real es la libertad sin condiciones”, subrayó.Finalmente, el comité reafirmó su compromiso de continuar con las acciones de denuncia y acompañamiento a las familias, asegurando que no cesarán en su lucha hasta que el último preso político recupere su libertad.