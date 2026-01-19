Gobierno venezolano desmiente “fake news” sobre supuesta condecoración para agencias de inteligencia extranjeras

“Desmentimos categóricamente la información malintencionada que circula en redes sociales sobre una supuesta condecoración con honores a agencias de inteligencia extranjeras”, reseñó una publicación de X de Miraflores Al Momento.

El Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela, desmiente categóricamente la información que circuló a través de redes sociales, donde presuntamente se da una supuesta condecoración por parte de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, a agencias de inteligencia extranjeras.

"Desmentimos categóricamente la información malintencionada que circula en redes sociales sobre una supuesta condecoración con honores a agencias de inteligencia extranjeras", reseñó una publicación de X de Miraflores Al Momento.

En la imagen trucada que circuló en redes, según se puede apreciar, una supuesta condecoración militar al director de la Agencia Central de Inteligencia (CIA), John Ratcliffe.

