Gobierno venezolano desmiente “fake news” sobre supuesta condecoración para agencias de inteligencia extranjeras

Por: | | Versión para imprimir

“Desmentimos categóricamente la información malintencionada que circula en redes sociales sobre una supuesta condecoración con honores a agencias de inteligencia extranjeras”, reseñó una publicación de X de Miraflores Al Momento.

“Desmentimos categóricamente la información malintencionada que circula en redes sociales sobre una supuesta condecoración con honores a agencias de inteligencia extranjeras”, reseñó una publicación de X de Miraflores Al Momento.

El Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela, desmiente categóricamente la información que circuló a través de redes sociales, donde presuntamente se da una supuesta condecoración por parte de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, a agencias de inteligencia extranjeras.

"Desmentimos categóricamente la información malintencionada que circula en redes sociales sobre una supuesta condecoración con honores a agencias de inteligencia extranjeras", reseñó una publicación de X de Miraflores Al Momento.

En la imagen trucada que circuló en redes, según se puede apreciar, una supuesta condecoración militar al director de la Agencia Central de Inteligencia (CIA), John Ratcliffe.

Desmentimos categóricamente la información malintencionada que circula en redes sociales sobre una supuesta condecoración con honores a agencias de inteligencia extranjeras. pic.twitter.com/nR4cumsYCr

— Miraflores Al Momento (@AlMomento_M) January 18, 2026

Esta nota ha sido leída aproximadamente 456 veces.

Noticias Recientes:

Comparte en las redes sociales

Síguenos en Facebook y Twitter

Notas relacionadas

Revise noticias similares en la sección:
Actualidad