(VIDEO) Activista y dirigente estudiantil de la UCV y PNB se enfrentaron en Boleíta, Caracas

19-01-26.-La activista y dirigente estudiantil de la Universidad Central de Venezuela (UCV), Marysabel Centeno, se enfrentó a funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) en Boleíta, Caracas, luego de que una persona colapsara tras varios días de espera para la liberación de su familiar.Se trata de una mujer de 69 años de edad que participó en la jornada de oración y luego sufrió una descompensación en horas de la noche y presuntamente los efectivos de la PNB se negaron a prestarle ayuda o facilitar su traslado a un centro de salud.Este hecho generó que Centeno enfrentara a los funcionarios cuestionándolos sobre su ética policial y que tienen sobre sus hombros la responsabilidad del resguardo de las personas. “Siguen recibiendo órdenes que afectan al resto de los venezolanos, incluyendo a sus propios familiares”, expresó en un video que circuló en la red social Instagram.La dirigente estudiantil de la UCV denunció que la actitud de los funcionarios refleja una “deshumanización” por la situación actual que enfrentan los familiares de las personas que están presas por razones políticas y que esperan sus liberaciones de acuerdo al anuncio del presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, el 8 de enero de 2026.Desde entonces, los familiares permanecen día y noche en los distintos centros de detención del país a la espera de nuevas liberaciones.Centeno enfatizó que no se puede renunciar el derecho a la vida y a la salud indistintamente de la situación política de Venezuela.