Este lunes 19 de enero es feriado bancario

El cese de actividades responde a la celebración del Día de la Divina Pastora
Durante la jornada, las agencias y taquillas tradicionales permanecerán cerradas, aunque algunas taquillas externas, sobre todo en centros comerciales, podrían mantener atención al público.
Los usuarios pueden consultar las páginas web o redes sociales de sus bancos para conocer la disponibilidad de servicios durante el feriado.
El bancario no afectará los servicios digitales como pago móvil y transferencias. De igual modo, se encontrarán en funcionamiento las transacciones con punto de venta.