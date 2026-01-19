Este lunes 19 de enero es feriado bancario

19-01-26.-El sector bancario venezolano no prestará servicio este lunes 19 de enero, en cumplimiento del calendario de feriados bancarios publicado por la Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario (Sudeban).El cese de actividades responde a la celebración del Día de la Divina PastoraDurante la jornada, las agencias y taquillas tradicionales permanecerán cerradas, aunque algunas taquillas externas, sobre todo en centros comerciales, podrían mantener atención al público.Los usuarios pueden consultar las páginas web o redes sociales de sus bancos para conocer la disponibilidad de servicios durante el feriado.El bancario no afectará los servicios digitales como pago móvil y transferencias. De igual modo, se encontrarán en funcionamiento las transacciones con punto de venta.