Banco de Inglaterra mantiene el bloqueo sobre las 31 toneladas de oro de Venezuela

19-01-26.-El Banco de Inglaterra custodia actualmente 31 toneladas de barras de oro que pertenecen al Estado venezolano en sus bóvedas subterráneas. Estas reservas alcanzan hoy un valor estimado de 4.000 millones de dólares, pero el Gobierno británico persiste en su negativa de devolverlas tras un extenso proceso legal.



La ministra de Exteriores, Yvette Cooper, justificó esta posición durante una reciente sesión del parlamento británico ante los legisladores. La funcionaria explicó que “los sucesivos gobiernos no han reconocido el régimen venezolano, base sobre la cual el Banco de Inglaterra, entidad independiente, tomó su decisión”.



El actual gobierno laborista de Keir Starmer también fijó una postura clara sobre la reciente extracción del presidente Nicolás Maduro por fuerzas militares estadounidenses. El ejecutivo señaló que «la comunidad internacional debe unirse para ayudar a lograr una transición pacífica hacia un gobierno democrático en Venezuela».



Esta administración británica enfatizó la necesidad de un sistema «que respete los derechos y la voluntad de su pueblo, de conformidad con el derecho internacional». Mientras tanto, el proceso judicial en las cortes de Londres permanece en una pausa técnica que se extiende desde el año 2022.



La relevancia de este oro depositado en Londres aumentó tras la salida de Nicolás Maduro por la urgencia de obtener divisas líquidas. El valor de este metal precioso se duplicó en los últimos años mientras permanecía resguardado, convirtiéndose en un activo crítico para la nueva etapa política.



En el año 2020, estas mismas reservas de oro venezolano tenían un precio de mercado de 1.950 millones de dólares. Actualmente, la valoración de las barras supera los 4.000 millones de dólares debido al incremento sostenido en el precio internacional del oro.



Una nota de France 24 apunta que este cargamento representa aproximadamente el 30% de todas las reservas de divisas venezolanas en el mundo. El control sobre este patrimonio sigue siendo el punto central del conflicto diplomático y financiero entre ambos países.

