Caracas se bañó de pueblo pidiendo el regreso de Maduro y Cilia

Respuesta directa al bombardeo y secuestro ejecutado por fuerzas especiales de los Estados Unidos el pasado 3 de enero.

En una demostración de lealtad histórica y sin precedentes, el pueblo venezolano ha protagonizado este domingo una masiva y espontánea movilización en todas las regiones del país.

Bajo la consigna unánime "¡Los secuestraron! ¡Los queremos de vuelta!", millones de ciudadanos tomaron plazas y avenidas para repudiar el ataque militar estadounidense y exigir la liberación inmediata del presidente Nicolás Maduro y la Primera Combatiente, Cilia Flores.

Respuesta contundente al asedio imperial

Desde las primeras horas de la mañana, las calles de Caracas y de las principales ciudades del interior se convirtieron en un torrente humano de dignidad.

La movilización, que surgió sin necesidad de convocatoria formal, es una respuesta directa al bombardeo y secuestro ejecutado por fuerzas especiales de los Estados Unidos el pasado 3 de enero.

​Durante la jornada, el Poder Popular organizado levantó su voz para exigir el retorno incondicional de la pareja presidencial, víctimas de un secuestro internacional y rechazar el ataque terrorista que cobró la vida de civiles y militares patriotas durante la incursión extranjera.

De igual manera, rtificar la soberanía nacional y la plena vigencia de la Constitución frente a pretensiones hegemónicas y consolidar la Unión Cívico-Militar, pilar fundamental que hoy resguarda la paz y las instituciones del Estado.

Dignidad y resistencia

​"Maduro aguanta, que el pueblo se levanta", resonó en cada rincón del país, evidenciando que la Revolución Bolivariana se mantiene en pie de lucha.

Los manifestantes denunciaron ante la comunidad internacional que este atentado no solo busca descabezar al Ejecutivo, sino que constituye un ataque directo a la voluntad soberana del pueblo venezolano expresada en las urnas.

La jornada de este domingo escribe una nueva página de resistencia en la historia de América Latina.

Con las comunas, los trabajadores, la juventud y la milicia desplegados, Venezuela envía un mensaje claro al mundo: la dignidad de su pueblo es el escudo más poderoso y la nación no descansará hasta ver al Presidente Maduro y a la Primera Combatiente de regreso en suelo patrio.