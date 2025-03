Administración Pública de Venezuela ajusta a partir de este lunes 24 de marzo el horario laboral ante "emergencia climática"

24-03-25.-La Administración Pública Nacional anunció un ajuste de su horario laboral a partir de este lunes 24 de marzo en aras de contribuir con la estabilidad del sistema eléctrico ante la emergencia climática que ha provocado un aumento significativo en las temperaturas a escala mundial.



Jornada laboral reducida en la administración pública y «un día laborable por uno no laborable» a partir del lunes 24 de marzo: esa es la decisión comunicada por el gobierno venezolano a través de un comunicado difundido durante la tarde del domingo. La razón esgrimida para esta sorpresiva decisión es la «emergencia climática» que afecta la producción de energía eléctrica.



«El Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela informa que, producto de la emergencia climática que ha conllevado al aumento de temperaturas a escala mundial, estamos haciendo frente a un evento climatológico que afecta el nivel de agua de los embalses que generan la energía eléctrica en la región andina», se lee en el comunicado.



Y estas son las medidas que entran en vigencia y aplican para todas las dependencias del Estado, como ministerios, gobernaciones, alcaldías y en los Poderes Públicos:



Se ajustará el horario laboral desde las 8:00 am hasta las 12:30 pm durante las próximas seis (06) semanas. Quedarán exceptuadas de esta acción, los organismos que garanticen servicios esenciales a la población.



Se declara el 1×1, que consiste en un día laborable por un día no laborable.



Durante el día laborable, los trabajadores públicos complementarán su horario especial apoyando el fortalecimiento de las salas de autogobierno comunal, cumpliendo labores inherentes a la consolidación de los circuitos comunales como órganos fundamentales del poder popular.



Además, las autoridades piden la colaboración de todos: «De igual manera, hacemos un llamado a la población para acompañar estas acciones con otras medidas efectivas, tales como el ajuste de la temperatura de los aires acondicionados a 23ºC, el aprovechamiento de la luz natural y la desconexión de aparatos electrónicos cuando no los estemos utilizando, entre otros».



*Con información de VTV