(VIDEO) ¡Sorprendente! Nieva en el desierto de Atacama, el más árido del mundo

28-06-25.-Una inusual nevada cubrió parte del desierto de Atacama, considerado el más árido del planeta, afectando las instalaciones del observatorio ALMA en el norte de Chile, según informó el propio centro astronómico a través de sus redes sociales.El fenómeno meteorológico se registró en el Centro de Apoyo a Operaciones (OSF), así como en el campamento base y otras áreas del complejo, ubicadas a unos 2 mil 900 metros de altitud y aproximadamente mil 700 kilómetros al norte de Santiago.El Observatorio ALMA (Atacama Large Millimeter/submillimeter Array), reconocido como el radiotelescopio más avanzado del mundo, continúa con sus operaciones científicas pese a las condiciones climáticas poco habituales en la región."El desierto de Atacama amaneció ¡NEVADO! ¡Fenómeno que no se veía hace 10 años", escribió ALMA es su cuenta en X.Nevadas como esta son poco frecuentes, pero es muy pronto para asegurar que son efecto del cambio climático, afirmó a la AFP el climatólogo Raúl Cordero.Sin embargo, "los modelos climáticos sugieren que este tipo de evento, es decir, precipitaciones en el desierto de Atacama, deberían aumentar en el tiempo", destacó.Si bien en el Centro de Operaciones no había nevado en la última década, ALMA explicó en un comunicado que la nieve cae regularmente "en el llano de Chajnantor" donde están instaladas las antenas del radiotelescopio.El ALMA forma parte de un esfuerzo mancomunado entre el Observatorio Europeo Austral (ESO), la Fundación Nacional de Ciencia de Estados Unidos (NSF) y los Institutos Nacionales de Ciencias Naturales de Japón (NINS).Cultivos en el desiertoEl desierto de Atacama no solo ha llamado la atención del mundo por su nevada reciente, también porque se dio a conocer que agricultores e investigadores buscan aprovechar el agua de la niebla para cultivar lechugas y limones, usando redes para atrapar las gotas de humedad en el aire.Nos encontramos cultivando lechuga hidropónica netamente con agua de niebla en el desierto más árido del planeta", dijo a Reuters Orlando Rojas, presidente de la Agrupación Atrapanieblas de Atacama, cerca de Chañaral."Hemos tenido otros cultivos que no han dado resultado, por eso no hemos inclinado con la lechuga", agregó.Investigadores del Centro UC Desierto de Atacama lanzaron una plataforma de mapeo web de acceso abierto para mostrar la ubicación de zonas con potencial para "cosechar" agua de niebla, buscando abrir estas zonas áridas a cultivos.Conocemos el potencial que tiene y sabemos que puede ser una opción y una solución para distintas escalas de necesidades de agua en distintos territorios donde hay una escasez hídrica importante", afirmó Camilo Del Río, director del centro.En medio de colinas rocosas y arena blanca y seca, el sistema funciona utilizando una malla suspendida entre dos postes que intercepta pequeñas partículas de humedad en el aire, convirtiéndolas en gotas que se recogen y almacenan en tanques.*El Excelsior con información de AFP y Reuters