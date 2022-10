Egipto llama a no usar la economía como pretexto para incumplir los compromisos climáticos

El ministro de Relaciones Exteriores de Egipto, Sameh Shoukry

30 de octubre de 2022.- Egipto, que será anfitrión de la próxima Conferencia Internacional sobre Cambio Climático COP27, ha pedido a los países participantes de que no utilicen el "pesimismo económico" como excusa para un posible retroceso en las promesas climáticas. "Ha habido preocupación porque el estado actual de que los países puedan dar marcha atrás", ha afirmado el ministro de Relaciones Exteriores de Egipto, Sameh Shoukry. "Retroceder en las posturas políticas antagónicas que existen... debido a las presiones de las circunstancias económicas globales generales y, por lo tanto, utilizar lo que serían circunstancias atenuantes para justificar su retroceso... Esto sería, creo, una postura muy contraproducente", ha afirmado Shoukry a 'DPA' en una entrevista.



La cumbre climática de la ONU, conocida como COP27, se llevará a cabo en el centro turístico egipcio de Sharm el Sheikh, en el Mar Rojo, del 6 al 18 de noviembre en el contexto de la guerra de Ucrania que ha disparado los precios de los alimentos y la energía. La conferencia también se produce después de que eventos dispares relacionados con el clima hayan causado estragos en algunas partes del mundo. Representantes de alrededor de 200 países analizarán cómo se puede contener el calentamiento global y cómo se puede financiar el daño climático. Y el anfitrión ha promovido la COP27 como una cumbre de acción.



"Consideramos que la COP27 es la COP de la implementación en la que los estados y las partes destacarán su compromiso de implementar sus compromisos anteriores y sentarán las bases para el futuro en términos de compromisos adicionales que aborden los desafíos", ha afirmado Soukry. Para él, el éxito depende de la determinación y la voluntad política de las partes involucradas, así como de la comprensión de que los países ricos y pobres se ven afectados por igual, "sin importar los mares que los dividan".



El funcionario ha citado las devastadoras inundaciones recientes en Pakistán, las olas de calor en Europa y los huracanes en los Estados Unidos como catalizadores para que las partes interesadas del clima actúen. "La gente está perdiendo la vida", ha dicho Shoukry, quien es el presidente designado de la COP27. "Si la comunidad internacional de las partes no está a la altura de las circunstancias, serán responsables del deterioro de la situación y del sufrimiento continuo de un gran segmento de la población mundial".



Shoukry esperaba que la divergencia sobre las tensiones geopolíticas "no se importasen" al proceso de la COP. "Hay otros lugares para tratar estos temas. Y ciertamente, aquí, la concentración debe centrarse en el cambio climático". Sin embargo, el funcionario ve un "déficit de confianza" por el incumplimiento de compromisos anteriores. En 2009, los países desarrollados se comprometieron a proporcionar 100.000 millones de dólares al año en financiación para 2020 para la protección del clima en los países pobres. La promesa sigue sin cumplirse en gran medida.



Shoukry calificó la cifra de 100.000 millones de dólares como "minúscula" en la escala del globo y en términos de las capacidades de los países desarrollados, cuyos presupuestos a veces alcanzan billones de dólares. "Ciertamente no tiene un impacto real en los desafíos del cambio climático", ha concluido. "Es una cantidad minúscula que debería haberse cumplido... Por lo tanto, su cumplimiento sigue siendo importante, pero también debemos ser prácticos, necesitamos hacer mucho más para que tenga impacto". Pero cómo hacer que estos fondos estén disponibles es una cuestión de voluntad colectiva, según Shoukry.



La COP27 también abordará cómo se puede limitar el calentamiento global a un aumento de temperatura de 1,5 grados centígrados, un objetivo establecido en el acuerdo de París de 2015. En opinión de Shoukry, la suposición de que la meta ha estado fuera de alcance durante mucho tiempo está justificada. "Si aborda la enormidad del problema y su impacto, y también la necesidad de tener ambición, puede hacer esa evaluación", ha declarado. "Pero realmente no nos ayuda para el futuro. Si vamos a evaluar las deficiencias en el pasado, creo que eso no debería impedirnos mantener la ambición para el futuro, o de lo contrario nos encontraremos en un círculo vicioso de ineficacia". "



Las conversaciones climáticas de la ONU en Egipto suponen la primera vez que se llevan a cabo en África en años, desde la COP celebrada en Marruecos en el norte del continente en 2016. Tener la cumbre en Egipto aumenta las esperanzas de África de que el mundo rico inyecte más dinero en la lucha contra el cambio climático, entiende el representante. "Hay ambiciones y expectativas no solo de los estados africanos, sino compartidas por la comunidad más amplia de países en desarrollo asociadas con su capacidad para cumplir con sus responsabilidades y compromisos dentro del contexto de responsabilidades compartidas pero diferenciadas", ha afirmado Shoukry.



Algunos grupos en defensa de los Derechos Humanos han expresado su preocupación por posibles restricciones a la participación significativa de activistas ambientales en la COP27. Sin embargo, Shoukry ha afirmado que su país desea brindar a los grupos de la sociedad civil un entorno "receptivo y cómodo". "Tenemos todos los deseos de que la sociedad civil esté presente, que se les otorguen los mismos derechos y privilegios (que) en cualquier otra COP". Egipto, donde las protestas callejeras están restringidas, ha dicho que los activistas podrán manifestarse en un área designada adyacente a la sede de la conferencia.



Reino Unido se borra de la cita



Una de las bajas que más críticas ha levantado ha sido la del primer ministro de Reino Unido, Rishi Sunak, quien ha asegurado que por las misma fechas estará embarcado en afrontar los "deprimentes desafíos" económicos a los que se enfrenta el país. "Creo que en este momento es adecuado que también me esté enfocando en los deprimentes desafíos internos que tenemos con la economía. Creo que eso es lo que la gente razonablemente esperaría de mí", ha remarcado Sunak, según recoge la cadena 'SkyNews'.



De hecho, el Gobierno de Reino Unido ha admitido haber pedido al rey Carlos III, un confeso defensor del medioambiente, que no acuda a la próxima Cumbre del Clima en Egipto, aludiendo a que la cita de este año no tiene "el mismo nivel" que conferencias anteriores. La decisión del 'premier' británico de no asistir a la cita ha suscitado polémica entre las organizaciones internacionales como Greenpeace, que ha criticado al primer ministro por no tomarse el reto climático "lo suficientemente en serio". Desde bancadas opositoras, además del laborista Starmer; Caroline Lucas, de los verdes, ha tildado de "burla" la decisión de Sunak.