(VIDEO) Protestas ya dejan más de 500 muertos en Irán; Teherán responde a amenazas de Trump

12-01-26.-Grupos de derechos humanos calculan que las manifestaciones contra el régimen del ayatolá Jamenei han dejado 490 víctimas entre los activistas y 48 en las filas de las fuerzas de seguridad, mientras que se cree que la cifra de detenidos a lo largo de las dos semanas de discurso pasa de las 10.000 personas. Teherán también ha respondido al anuncio de Donald Trump de que estaba "listo para ayudar" al pueblo iraní que "busca la libertad".La represión de las protestas nacionales en Irán ha causado al menos la muerte de 538 personas y se teme que aún más muertas, dijeron activistas el 11 de enero, mientras que Teherán advirtió que el ejército estadounidense e Israel serían "objetivos legítimos" si Estados Unidos usa la fuerza para proteger a los manifestantes.Otras 10.600 personas han sido detenidas durante las dos semanas de protestas, según la Agencia de Noticias de Activistas de Derechos Humanos con sede en Estados Unidos, cuyo recuento ha sido acertado en rondas anteriores de disturbios en Irán en los últimos años.Las cifras se basan en el cruce de información entre simpatizantes en Irán. La agencia indicó que de los fallecidos, 490 eran manifestantes y 48 miembros de las fuerzas de seguridad.Con internet caído en Irán y las líneas telefónicas cortadas, evaluar las manifestaciones desde el extranjero se ha vuelto más difícil. AP no ha podido evaluar de forma independiente el daño.El gobierno iraní no ha proporcionado cifras generales de bajas por las manifestaciones.Quienes están en el extranjero temen que el apagón informativo esté envalentonando a los sectores más duros dentro de los servicios de seguridad iraníes para lanzar una sangrienta represión. Los manifestantes volvieron a llenar las calles de la capital del país y de su segunda ciudad más grande el domingo por la mañana.El presidente estadounidense Donald Trump ha ofrecido su apoyo a los manifestantes, diciendo en las redes sociales que "Irán está mirando la LIBERTAD, quizá como nunca antes. ¡Estados Unidos está dispuesto a ayudar!"Trump y su equipo de seguridad nacional han estado valorando una serie de posibles respuestas contra Irán, incluidos ciberataques y ataques directos tanto de EE. UU. como de Israel, según dos personas familiarizadas con las discusiones internas de la Casa Blanca que no estaban autorizadas a hacer comentarios públicos y hablaron bajo condición de anonimato.La Casa Blanca, que no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios, no ha indicado que haya tomado ninguna decisión. El masivo despliegue militar estadounidense en curso en el Caribe ha creado otro factor que el Pentágono y los planificadores de seguridad nacional de Trump deben tener en cuenta.Desafío en el ParlamentoLa amenaza de atacar al ejército estadounidense e Israel surgió durante un discurso parlamentario de Mohammad Baagher Qalibaf, el presidente de la cámara de línea dura que se ha presentado a la presidencia en el pasado. El legislador amenazó directamente a Israel, llamándolo "el territorio ocupado"."En caso de un ataque contra Irán, tanto el territorio ocupado como todos los centros, bases y barcos militares estadounidenses en la región serán nuestros objetivos legítimos", dijo Qalibaf. "No nos consideramos limitados a reaccionar tras la acción y actuaremos en función de cualquier signo objetivo de amenaza."Los legisladores irrumpieron en el estrado del parlamento, gritando: "¡Muerte a América!"Sigue sin estar claro cuán serio es Irán con el lanzamiento de un ataque, especialmente después de que sus defensas aéreas fueran destruidas durante la guerra de 12 días en junio con Israel. Cualquier decisión de ir a la guerra recaería en el Líder Supremo iraní, el ayatolá Ali Jamenei, de 86 años.El ejército estadounidense ha declarado en Oriente Medio que se está "posicionado con fuerzas que abarcan toda la gama de capacidad de combate para defender nuestras fuerzas, nuestros socios y aliados, y los intereses estadounidenses."Irán atacó a las fuerzas estadounidenses en la base aérea Al Udeid en Qatar en junio, mientras que la 5ª Florta de la Marina de Estados Unidos, con base en Oriente Medio, está estacionada en el reino insular de Baréin.Israel, por su parte, está "observando de cerca" la situación entre Estados Unidos e Irán, dijo un funcionario que habló bajo condición de anonimato debido a no estar autorizado a hablar con periodistas. El primer ministro Benjamin Netanyahu habló durante la noche del 10 de enero con el secretario de Estado estadounidense Marco Rubio sobre temas que incluyen a Irán, añadió el funcionario."El pueblo de Israel, el mundo entero, está asombrado ante el tremendo heroísmo de los ciudadanos de Irán", dijo Netanyahu, un halcón de larga trayectoria hacia Irán.En el Vaticano, el Papa León XIV mencionó a Irán como un lugar "donde las tensiones continuas siguen cobrando muchas vidas", añadiendo que "espero y rezo para que el diálogo y la paz se fomenten pacientemente en la búsqueda del bien común de toda la sociedad."Se celebraron manifestaciones en algunas capitales internacionales en apoyo a los manifestantes. Un portavoz dijo que el secretario general de la ONU, António Guterres, estaba "conmocionado" por los informes de violencia contra manifestantes que resultó en "decenas de muertes" y pidió a las autoridades iraníes que usaran la máxima moderación y restablecieran las comunicaciones.