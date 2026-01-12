El ministro de Exteriores de Irán, Abbas Araqchi, dijo este lunes(12.01.2026) que su país está preparado para negociar en un marco de respeto, pero también está listo para ir a la guerra. Esto, luego de que Estados Unidos reiterara sus amenazas de intervenir militarmente si la represión del movimiento de protesta, que habría dejado al menos 200 muertos, no cesa.

Durante una conferencia con embajadores extranjeros en Teherán, Araqchi señaló que Irán "no busca la guerra, pero está totalmente preparado" para defenderse. Luego agregó que "también estamos preparados para negociar", pero matizó que "estas negociaciones deben ser justas, con igualdad de derechos y basadas en el respeto mutuo".

El ministro también sostuvo que las fuerzas de seguridad iraníes han conseguido que la situación esté ya bajo control y avanzó que la conexión a "internet volverá pronto en coordinación con las autoridades de seguridad". El país está sin conexión a la red mundial desde hace más de 96 horas, en un aparente intento del gobierno de Teherán por impedir que los manifestantes puedan coordinarse a través de redes sociales.

Irán "se vengará"

Araqchi aseguró también que lo que ocurre en el país "no son simples protestas, sino una guerra terrorista y una prolongación de la agresión estadounidense e israelí", con la incursión de grupos terroristas que se han infiltrado en las protestas para desvirtuar su propósito inicial. Agregó que el Gobierno posee imágenes que muestran la distribución de armas a los manifestantes y que pronto publicará confesiones de los detenidos junto con pruebas que reflejan la injerencia extranjera de Estados Unidos e Israel.

Irán, tal y como advirtió, "se vengará de cualquiera que haya manchado sus manos con la sangre del pueblo iraní". Según el ministro, el 70 por ciento de la población considera que el origen de las protestas son imposiciones externas y que el 30 por ciento las atribuye a motivos económicos.

Las declaraciones se conocen poco después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijera el domingo que los líderes iraníes querían "negociar" y que se estaba "preparando una reunión", sin descartar la opción militar. "Puede que tengamos que actuar antes de una reunión", dijo Trump, añadiendo que el ejército estadounidense estaba estudiando "opciones muy fuertes".