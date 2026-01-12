Vicepresidente Sectorial

Diosdado Cabello cuestiona versión de supuestas alcabalas colocadas por grupos colectivos

Por: | | Versión para imprimir

Credito: Belsi Guerrero

12 de enero de 2026.-Este lunes, el vicepresidente Sectorial de Política, Seguridad Ciudadana y Paz, capitán Diosdado Cabello Rondón, cuestionó la narrativa comunicacional existente en Estados Unidos sobre alcabalas colocadas por colectivos comunitarios, las cuales supuestamente buscan crear zozobra entre la población venezolana ante una presunta situación de inseguridad, informó  Prensa Mpprijp.

En este sentido, Cabello Rondón afirmó que esta versión surgida desde la nación norteamericana es otra mentira más para desprestigiar al Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela.

“Aquí no hay colectivos montando alcabalas. ¿Situación de inseguridad aquí en Venezuela? Quisiera Estados Unidos que pasaran cinco días sin que haya un asesinato en las calles de su país”, resaltó el titular de la cartera de Relaciones Interiores, Justicia y Paz.

Asimismo, Cabello Rondón mencionó que en toda la geografía venezolana existe un despliegue de manifestaciones de transportistas, campesinos, maestros, trabajadores y jóvenes venezolanos, quienes, con pancartas, realizan manifestaciones y emprenden acciones religiosas para orar por el retorno del presidente de la República, Nicolás Maduro Moros, y de la Primera Dama, Cilia Flores.
 

Esta nota ha sido leída aproximadamente 743 veces.

Noticias Recientes:

Comparte en las redes sociales

Síguenos en Facebook y Twitter

Notas relacionadas

Revise noticias similares en la sección:
Por los Derechos Humanos contra la Impunidad


Revise noticias similares en la sección:
Actualidad