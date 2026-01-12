Diosdado Cabello cuestiona versión de supuestas alcabalas colocadas por grupos colectivos

12 de enero de 2026.-Este lunes, el vicepresidente Sectorial de Política, Seguridad Ciudadana y Paz, capitán Diosdado Cabello Rondón, cuestionó la narrativa comunicacional existente en Estados Unidos sobre alcabalas colocadas por colectivos comunitarios, las cuales supuestamente buscan crear zozobra entre la población venezolana ante una presunta situación de inseguridad, informó Prensa Mpprijp.

En este sentido, Cabello Rondón afirmó que esta versión surgida desde la nación norteamericana es otra mentira más para desprestigiar al Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela.



“Aquí no hay colectivos montando alcabalas. ¿Situación de inseguridad aquí en Venezuela? Quisiera Estados Unidos que pasaran cinco días sin que haya un asesinato en las calles de su país”, resaltó el titular de la cartera de Relaciones Interiores, Justicia y Paz.



Asimismo, Cabello Rondón mencionó que en toda la geografía venezolana existe un despliegue de manifestaciones de transportistas, campesinos, maestros, trabajadores y jóvenes venezolanos, quienes, con pancartas, realizan manifestaciones y emprenden acciones religiosas para orar por el retorno del presidente de la República, Nicolás Maduro Moros, y de la Primera Dama, Cilia Flores.

