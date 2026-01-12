Donald Trump amenaza con excluir a Exxon Mobil del negocio del petróleo venezolano: "Se estan haciendo los duros"

Trump dice que podría mantener a Exxon fuera de Venezuela luego de que su director ejecutivo la calificara de "no apta para inversión"

12 de enero de 2026.-El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazó con excluir a Exxon Mobil del mercado energético venezolano, afirmando que no le gustó la respuesta a sus llamados a las compañías petroleras para que reingresaran rápidamente al país sudamericano, informó CNBC.com.

"No me gustó la respuesta de Exxon. Saben que hay muchas que la quieren. Probablemente me inclinaría por dejar a Exxon fuera", dijo Trump a los periodistas a bordo del Air Force One el domingo.

"Se están haciendo los duros", añadió.

Sus comentarios se producen poco después de que el director ejecutivo de Exxon, Darren Woods, acaparara los titulares por afirmar en una reunión con Trump en la Casa Blanca que el mercado venezolano es "invertible" en su estado actual.

Un portavoz de Exxon no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios. Las acciones de Exxon cayeron menos del 1% en las operaciones matutinas del lunes.

El viernes, junto con otros ejecutivos petroleros estadounidenses, Woods afirmó que Exxon necesitaría ver "algunos cambios bastante significativos" si reingresara al país por tercera vez.

Venezuela confiscó los activos de Exxon y ConocoPhillips en 2007, y Caracas les debe a las empresas miles de millones de dólares en reclamaciones pendientes de casos de arbitraje.