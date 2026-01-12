Gobierno otorga 116 nuevas excarcelaciones

Ministerio de Servicios Penitenciarios MSP

12 de enero de 2026.- El Ministerio del Poder Popular para el Servicio Penitenciario (Mppsp) informó este lunes la liberación de otras 116 personas. Los ciudadanos estaban privados de libertad por presuntos atentados contra la estabilidad de la nación y alteraciones al orden constitucional.



El Mppsp oficializó la medida mediante un comunicado difundido en sus canales digitales. Esta actuación responde a la revisión integral de causas que ordenó el presidente Nicolás Maduro y que actualmente supervisa la presidenta encargada Delcy Rodríguez.



Además, el ente precisó que estas excarcelaciones se suman a las 187 otorgadas durante el pasado mes de diciembre.



Según el documento oficial, el proceso forma parte de una política de justicia y diálogo que se mantendrá vigente de forma permanente.



El Estado venezolano ratificó así su compromiso de impartir justicia en ejercicio de su soberanía para consolidar la paz social.



​ ​El pasado 8 de enero, el presidente de la Asamblea Nacional (AN), Jorge Rodríguez, anunció la puesta en libertad de «un número importante de venezolanos y extranjeros» como «un gesto unilateral» del Gobierno Bolivariano para consolidar la paz interna.



​Estas excarcelaciones se producen una semana después de los bombardeos estadounidenses en territorio venezolano que culminaron con el secuestro del presidente Nicolás Maduro y de su esposa, Cilia Flores; con la muerte de al menos 100 personas, entre civiles y militares, y con daños a varias infraestructuras.