Motor Turismo acuerda Agenda 2026-2031 con sector privado

Caracas, 12 de enero de 2026.– Con la mirada puesta en un 2026 de expansión y eficiencia, la ministra del Poder Popular para el Turismo, Leticia Gómez, sostuvo un encuentro de alto nivel con los principales actores del sector privado. Esta mesa de trabajo, lejos de ser una reunión protocolar, se centró en la ejecución de la Agenda Concreta de Acción (ACA), priorizando soluciones inmediatas y "victorias tempranas" que dinamicen el Motor Turismo en el corto plazo, informó Prensa Mintur Ángel Silva.

Durante la jornada, la ministra Gómez destacó que la consolidación del sector depende de una simbiosis perfecta entre las políticas del Gobierno Bolivariano y la capacidad operativa del gremio privado. En este sentido, se evaluaron propuestas que se integrarán directamente al Plan Estratégico Nacional, buscando no solo incrementar el flujo de turistas, sino elevar los estándares de calidad en toda la cadena de servicios.

"Nuestra prioridad para este primer trimestre es la ejecución de metas tangibles. La Agenda 2026 nos exige resultados rápidos que el pueblo pueda percibir en cada destino, hotel y aeropuerto del país", puntualizó Gómez.

Alianza por un servicio de excelencia

El encuentro contó con la participación activa de gremios fundamentales como Avecintel, Avavit, Conseturismo y Fenahove, además de representantes. Juntos, afinaron estrategias para profundizar la activación turística, garantizando que el sano esparcimiento y la recreación vayan de la mano con una infraestructura robusta y una atención de clase mundial.

Hacia una nueva arquitectura legal

Un aspecto clave de la reunión fue el consenso para avanzar en la reforma del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de la Ley de Turismo. Esta actualización legislativa se perfila como una herramienta esencial para modernizar el marco jurídico, facilitar la inversión y adaptar la normativa a las nuevas realidades del mercado global, asegurando que Venezuela se mantenga como un destino competitivo y seguro.

Con este paso, el Ministerio de Turismo inicia el año reafirmando su rol como facilitador del desarrollo económico, impulsando una visión donde el esfuerzo conjunto se traduce en bienestar y prosperidad para la nación.