PSUV reafirma apoyo a Delcy Rodríguez tras secuestro del presidente Maduro

Dirección Nacional del PSUV

12 de enero de 2026.- El secretario general del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello Rondón, reafirmó este lunes el apoyo total de la organización política a la presidenta encargada, Delcy Rodríguez. Esta declaración se produce en respuesta al secuestro del presidente constitucional Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores.



Durante una rueda de prensa del PSUV, Cabello fue categórico al expresar: “El presidente Nicolás Maduro fue secuestrado y ante ese hecho, que esté secuestrado, asume la presidencia encargada la compañera Delcy Rodríguez”. El dirigente político confirmó así la continuidad institucional.



Cabello añadió que el Partido Socialista Unido de Venezuela respalda la gestión y a las decisiones que la compañera Delcy tenga que asumir.



El Secretario general del PSUV vinculó este hecho con lo que calificó como un ataque del imperialismo contra Venezuela. Denunció que la agresión no solo incluyó el secuestro de las primeras figuras del estado, sino que también provocó numerosas víctimas mortales.



Recordó que el ataque dejó un gran número de venezolanas y venezolanos muertos, muchos de ellos civiles, mujeres y hombres que no tenían nada que ver con ningún conflicto. Denunció que estas personas fueron sorprendidas por una explosión terrible que les arrebató la vida.



En este contexto, el PSUV se posiciona como pilar fundamental del respaldo institucional a la gestión de la presidenta encargada Delcy Rodríguez. El Partido mantiene su compromiso con la defensa de la soberanía nacional y la estabilidad del estado venezolano frente a lo que califica como una agresión extranjera.

La fuente original de este documento es:

Radio Nacional de Venezuela (http://www.rnv.gov.ve)