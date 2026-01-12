Bolivia: gobierno y COB firman un acuerdo ante polémico decreto 5503

Miembros de la COB - Bolivia

12 de ener0 de 2026.- El Gobierno del presidente Rodrigo Paz y las organizaciones sociales, lideradas por la Central Obrera Boliviana (COB), firmaron este domingo (11) un acuerdo en El Alto por el cual se abroga en su totalidad el polémico Decreto Supremo 5503.



El pacto, alcanzado tras intensas jornadas de movilización, establece la creación inmediata de una nueva norma que mantendrá exclusivamente los beneficios sociales contenidos en el decreto original con lo que se pone fin a las medidas de presión a cambio de un compromiso de promulgación en un plazo máximo de 48 horas. «Por tiempo y materia, a partir de la firma del acuerdo, el Gobierno Nacional dispondrá de una comisión, que en conjunto a los actores movilizados y todas las capas sociales, trabajó un nuevo decreto, que se mantendrá de manera exclusiva los artículos referidos a la subvención de combustibles, la reprogramación de los créditos al sistema financiero, la mejora de los bonos sociales y el ordenamiento de la política salarial», se lee en el documento.



“Creemos que la unidad del pueblo boliviano nos llevó a tener estos resultados, aquí no perdieron los ministros, ni ganaron los dirigentes, aquí ganó Bolivia”, expresó el secretario ejecutivo de la Central Obrera Boliviana (COB), Mario Argollo, tras la firma del acuerdo firmado entre seis ministros de Estado y dirigentes de las organizaciones sociales, sobre el Decreto Supremo 5503. Argollo afirmó que, a partir de la firma de ese acuerdo se instruye “levantar las medidas de presión” instaladas a nivel nacional. “Voy a agradecer a todos los afiliados y no afiliados a la Central Obrera Boliviana, esta lucha se ganó con el concurso de ustedes”, manifestó. Argollo calificó la jornada como un “día histórico” y enfatizó que comenzó “un nuevo ciclo del pueblo obrero –campesino”. Asimismo, destacó la apertura de las autoridades de Gobierno. “Cuando las autoridades trabajan con su pueblo también hay que aplaudir”, señaló. Las partes en conflicto por el DS 5503 determinaron elaborar una nueva norma.



Las protestas en contra del Decreto Supremo 5503 escalaron hasta llegar a la violencia y desorden público esta noche (11) en la ciudad de El Alto, donde se registraron saqueos a negocios y destrozos a vehículos, lo que obligó a la intervención de efectivos policiales para desbloquear vías y restablecer el orden.