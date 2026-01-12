EEUU: enfermeras en Nueva York inician huelga por condiciones laborales

Las enfermeras denuncian cargas laborales excesivas, falta de personal suficiente, inseguridad en el lugar de trabajo y límites al uso de sistemas de inteligencia artificial en la gestión hospitalaria en New York

12 de enero de 2026.- La paralización de labores se desarrolla en el Hospital Mount Sinai y dos de sus campus satélite, además del NewYork-Presbyterian y el Centro Médico Montefiore en el Bronx, donde se instalaron piquetes. Aproximadamente 15.000 enfermeras están involucradas en la huelga, según informó la Asociación de Enfermeras del Estado de Nueva York (NYSNA).



El sindicato declaró que, «tras meses de negociación, la dirección se negó a avanzar significativamente en temas fundamentales por los que el personal de enfermería ha estado luchando. Asimismo, la NYSNA denunció que la dirección de los hospitales más ricos de Nueva York «amenaza con descontinuar o recortar drásticamente las prestaciones sanitarias del personal de enfermería».



La huelga se produce en medio de una severa temporada de gripe, lo que podría forzar la cancelación de procedimientos médicos, el traslado de pacientes o el desvío de ambulancias, además de generar presión adicional sobre otros hospitales de la ciudad que no participan en el conflicto.



Demandas centrales del personal de enfermería



Aunque las exigencias varían según el hospital, el sindicato subraya problemas comunes: cargas laborales excesivas, falta de personal suficiente, inseguridad en el lugar de trabajo y límites al uso de sistemas de inteligencia artificial en la gestión hospitalaria.



Las enfermeras también exigen mayores medidas de seguridad, citando incidentes recientes de violencia, incluido un caso ocurrido la semana pasada en un hospital de Brooklyn, donde un hombre armado con un objeto punzante murió tras una intervención policial.



Tanto la gobernadora del estado de Nueva York, Kathy Hochul, como el alcalde de la ciudad, Zohran Mamdani, expresaron preocupación por la situación y llamaron a alcanzar un acuerdo. “Nuestras enfermeras mantuvieron con vida a esta ciudad en sus momentos más difíciles. Su valor no es negociable”, afirmó Mamdani.



La fiscal general del estado, Letitia James, también respaldó al personal sanitario, señalando que “las enfermeras no deberían verse obligadas a elegir entre su seguridad, el bienestar de los pacientes y un contrato justo”.



La última gran huelga de enfermería en Nueva York ocurrió en 2023, afectando también a Mount Sinai y Montefiore. Aquella medida duró tres días y concluyó con un acuerdo que incluyó aumentos salariales del 19 por ciento en tres años y compromisos para mejorar la dotación de personal, compromisos que hoy vuelven a estar en disputa.