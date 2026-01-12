Venezuela rechaza alerta de seguridad emitida por Estados Unidos

El Gobierno venezolano, a través del Ministerio para Relaciones Exteriores, cuestionó la alerta de seguridad publicada por el Departamento de Estado de los Estados Unidos, señalando que se basa en relatos inexistentes y busca fabricar una percepción de riesgo que no corresponde con la realidad del país.

En el comunicado, el Ejecutivo nacional asegura que estas acciones buscan fabricar una percepción de riesgo artificial sobre la situación interna del país.

Además, el canciller de la República, Yván Gil destacó que la nación se encuentra en un estado de absoluta calma, paz y estabilidad institucional.

En este contexto, el texto oficial reflejó que todos los centros poblados, las vías de comunicación y los puntos de control operan con total normalidad bajo la vigilancia de los dispositivos de seguridad del Estado.

Asimismo, el comunicado enfatiza que la totalidad de las armas de la República permanecen bajo el control estricto del Gobierno, al que define como el "único garante del monopolio legítimo de la fuerza".

A continuación, el comunicado íntegro:

"República Bolivariana de Venezuela

Comunicado

El Ministerio del Poder Popular para Relaciones Exteriores de la República Bolivariana de Venezuela observa que la alerta de seguridad, relativa a nuestro país, emitida por el Departamento de Estado de los Estados Unidos se fundamenta en relatos inexistentes orientados a fabricar una percepción de riesgo que no existe.

Venezuela se encuentra en absoluta calma, paz y estabilidad. Todos los centros poblados, vías de comunicación, puntos de control y dispositivos de seguridad funcionan con normalidad, y la totalidad de las armas de la República se encuentran bajo el control del Gobierno Bolivariano, único garante del monopolio legítimo de la fuerza y de la tranquilidad del pueblo venezolano.

La República Bolivariana de Venezuela ratifica su compromiso con la protección de la paz, la estabilidad institucional y la convivencia del pueblo venezolano".