Pueblos de mundo continúan en las calles exigiendo liberación de Maduro y Flores

Durante este fin de semana, miles de personas en diversos países del mundo continúan manifestando en las calles exigiendo la liberación del presidente Nicolás Maduro y de la primera dama, Cilia Flores quienes se encuentran secuestrados por el gobierno de EEUU desde el pasado 3 de enero posterior a un ataque armado contra Venezuela.

Este sábado, miles de personas se reunieron en la capital mexicana para protagonizar una manifestación en rechazo a la intervención militar estadounidense contra Venezuela y para exigir la liberación inmediata del presidente venezolano Nicolás Maduro y la primera combatiente, Cilia Flores.

La Asamblea Interuniversitaria y Popular por Palestina fue la organización que convocó a una jornada antiimperialista contra la intervención de Trump en Venezuela.

El punto de reunión de la marcha fue en el Ángel de la Independencia y concluyó en el Hemiciclo a Juárez (también conocido como Plaza Palestina Libre), en el centro de la Ciudad de México. Fotos: Telesur

Rechazan en Francia imposición por EEUU de la ley del más fuerte

La dirigente comunista parisina Raphaëlle Primet denunció este domingo que con la agresión a Venezuela el gobierno estadounidense pretende imponer la ley del más fuerte en las relaciones internacionales, una postura que condenó.

Donald Trump quiere apoderarse del petróleo de los venezolanos y el mundo no puede permitir que impere la ley del más fuerte, porque esta sabemos que solo favorece a los ricos, señaló en declaraciones a Prensa Latina la concejala, quien preside el Grupo de Comunistas y Ciudadanos en la Alcaldía parisina.

Crece en Italia rechazo al ataque y amenazas de EEUU contra Venezuela

Italia es hoy escenario de un creciente movimiento en rechazo a la agresiva política imperialista de Estados Unidos, contra el reciente ataque a Venezuela y el secuestro de su presidente, Nicolás Maduro junto a su esposa, Cilia Flores.

Las manifestaciones, que se extendieron por todo el país el sábado último tienen amplia repercusión en los medios informativos locales, con reportes en importantes diarios como La Stampa, La Repubblica e Il Sole 24 Ore, así como en las principales cadenas de radio y televisión, que reseñaron la magnitud de la protesta popular.

Las demostraciones se extendieron durante esa última jornada por Roma, Milán, Brescia, Turín, Venecia, Bolonia, Piacenza, Reggio Emilia, Módena, Rímini, Ravena, Imola, Faenza, Génova, Pisa, Florencia, Siena, Lucca, Perugia, Ancona, Bari, Lecce, Brindisi, Barletta, Gaeta, Nápoles, Catanzaro, Potenza, Cagliari y Palermo.

Participaron militantes de los partidos Poder al Pueblo, Refundación Comunista, Patria Socialista y Red de los Comunistas, junto a afiliados a la Unión Sindical de Base y otros gremios, integrantes de las organizaciones juveniles Cambiare Rotta, Oposición Estudiantil de Alternativa y la Asociación Nacional de Amistad Italia-Cuba (Anaic). También de la Plataforma Progresista Latinoamericana, la asociación La Villetta per Cuba, el Pacto Histórico de Italia, de las organizaciones sociales ARCI y CRED, del Movimiento Estudiantil Palestino y del Colectivo Universitario Autoorganizado

Los manifestantes expresaron su solidaridad con el proceso político bolivariano y exigieron respeto a la soberanía de Caracas, así como la necesidad de ampliar la lucha, a nivel internacional, contra el apetito hegemónico del imperialismo estadounidense, el terrorismo de Estado y la actual aplicación de la colonialista Doctrina Monroe.

Estudiantes y jóvenes de Nepal exigen a EEUU respeto hacia Venezuela

En carta dirigida al presidente Donald Trump, la Unión Revolucionaria de Estudiantes de Nepal y la Unión Revolucionaria de Jóvenes de Nepal denunciaron los actos imperialistas de la administración estadounidense e instaron de manera enérgica a que cesen todas las acciones de agresión.

Las organizaciones asociadas al Partido de los Trabajadores y Campesinos de Nepal (NWPP), representan a todos los estudiantes y jóvenes nepalíes amantes de la paz y de la clase trabajadora, destaca la misiva.

De acuerdo con la carta, los estudiantes y jóvenes antiimperialistas reunidos en las calles de Katmandú, exigieron a Estados Unidos garantizar la paz y la estabilidad en el Caribe y América Latina, en cumplimiento estricto con el derecho internacional y su compromiso con la no agresión en cualquier parte del mundo.

El primer paso debe ser la liberación inmediata e incondicional del presidente venezolano, Nicolás Maduro, y su esposa, Cilia Flores, precisaron las organizaciones.

Manifestaciones en EEUU en apoyo al presidente Nicolás Maduro y la primera dama, Cilia Flores

A través de las redes sociales se pudo conocer que miles de personas manifiestan en Nueva York en apoyo al presidente Nicolás Maduro y la primera dama, Cilia Flores y exigen que EEUU se retire de Venezuela y de toda Latinoamérica.