Petrolera estadounidense Halliburton recuerda a Trump que dejó Venezuela por sus sanciones

Un ejecutivo de la petrolera estadounidense Halliburton le recordó al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que la razón por la que esa compañía abandonó sus operaciones en Venezuela fueron las sanciones que impuso al país sudamericano el propio mandatario en 2019, durante su primer periodo en la Casa Blanca, aunque "teníamos intenciones de quedarnos".

"¿Cuándo te fuiste?, ¿cuándo saliste de Venezuela?", preguntó Trump y el representante de Halliburton le recordó la historia. "Como empresa, salimos bajo las sanciones en el 2019. Teníamos las intenciones de quedarnos y luego cuando entraron las sanciones en vigor se nos pidió que nos fuéramos, pero estábamos muy interesados en quedarnos", respondió.

El intercambio ocurrió durante una reunión que organizó el magnate republicano en la Casa Blanca el viernes último, a la que asistieron más de veinte ejecutivos de las principales empresas petroleras del mundo.

El encuentro, celebrado a puerta cerrada en el Salón Este de la Casa Blanca, fue otra evidencia de las reales intenciones que han guiado la hostilidad, las acciones de asedio y finalmente la agresión militar de Estados Unidos, el pasado 3 de enero, contra la nación sudamericana.

Los ataques de fuerzas militares estadounidenses dejaron un saldo de al menos 100 muertos y una cifra similar de heridos en Venezuela, con el objetivo de secuestrar al presidente constitucional Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores.

Previamente a la agresión militar, ya en diciembre se conocía que Trump había iniciado contactos directos con grandes empresas petroleras de EE.UU. para explorar un eventual regreso a Venezuela una vez que fuera desplazado el presidente Nicolás Maduro, según medios estadounidenses.

Venezuela, que cuenta con la mayor reserva petrolera del planeta, estimada en unos 300.000 millones de barriles (17% de las reservas conocidas), produce actualmente alrededor de un millón de barriles diarios, según datos de la OPEP, y su industria petrolera ha estado bajo presiones y sanciones de EE.UU. en los últimos años, incluido el secuestro de buques que transportaban crudo venezolano.

La exportación de crudo se vio reducida desde la implementación del bloqueo militar estadounidense iniciado a finales de agosto de 2025, reseña portal de Telesur.