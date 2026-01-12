Designado Juan Escalona como nuevo Ministro para el Despacho de la Presidencia

Juan Escalona

12 de enero de 2026.- La presidenta encargada, Delcy Rodríguez, anunció que el capitán Juan Escalona es el nuevo Ministro para el Despacho de la Presidencia.



«Designo al Capitán Juan Escalona como nuevo Ministro del Poder Popular del Despacho de la Presidencia», escribió Rodríguez en su cuenta personal en Telegram.



El mensaje lo acompañó también con las siguientes líneas: Sé que su lealtad, capacidad y compromiso llevará adelante el seguimiento del desarrollo de los planes de nuestro Gobierno Bolivariano junto al pueblo.