Minnesota y Ciudades Gemelas demandan a la administración de Donald Trump por operativos migratorios sin precedentes

12 de enero de 2026.-El estado de Minnesota y las Ciudades Gemelas demandaron a la administración Trump, argumentando que la operación federal de inmigración sin precedentes en el estado constituye una "invasión federal" y solicitando una orden judicial que detenga la represión, según una demanda presentada el lunes, informó CNN.com.

"Esto tiene que parar; simplemente tiene que parar", declaró el fiscal general de Minnesota, Keith Ellison, en una conferencia de prensa el lunes en la que anunció la demanda.

La demanda se presentó poco después de que Illinois y la ciudad de Chicago también demandaran a la administración Trump, alegando que el Departamento de Seguridad Nacional ha aterrorizado a los residentes mediante "bombardeos organizados". Ambas demandas argumentan que el gobierno federal está violando la Décima Enmienda.

"Políticos santuario como Ellison son la razón EXACTA por la que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) se desplegó en Minnesota en primer lugar", declaró la subsecretaria del DHS, Tricia McLaughlin, en un comunicado.

"Si él, Tim Walz o Jacob Frey hubieran cumplido con su deber jurado de proteger a la gente de Minnesota, al que se supone deben servir para erradicar el fraude y sacar a los delincuentes de las calles, si hubieran colaborado con nosotros para lograrlo, no estaríamos teniendo esta conversación en primer lugar", dijo McLaughlin. McLaughlin añadió que la demanda de Chicago e Illinois era "infundada".