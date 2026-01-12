Reinicio de actividades escolares este lunes #12E. Activan patrullaje de proximidad en los centros educativos del país

11-01-26.-Este lunes 12 de enero se reinician las actividades escolares en todo el país luego del tradicional asueto navideño.En diciembre de 2025, el Ministerio de Educación había informado que el regreso a clases del año escolar 2025-2026 sería el 12 de enero, sin embargo, tras los hechos del 3 de enero existían dudas en la población sobre una eventual suspensión de las actividades educativas.El pasado viernes, el ministro para la Educación Héctor Rodríguez hizo un llamado a todas las familias y maestros a respaldar y acompañar a los niños, niñas y adolescentes en el inicio de clases este lunes 12 de enero.En este contexto, el Ministerio de Interior, Justicia y Paz ordenó la «activación y el fortalecimiento de los patrullajes de proximidad en los centros educativos del país», como parte de las medidas para garantizar el orden de cara al reinicio de actividades escolares.A través de un comunicado difundido en redes sociales, el Ministerio informó que en el despliegue participarán los «entes integrantes del Frente Preventivo a desarrollar actividades conjuntas con la Guardia del Pueblo y la Policía Comunal».El documento refiere que el Gobierno nacional «rechaza categóricamente cualquier intento de generar zozobra entre la población por medio de algoritmos y mecanismos de desinformación».