Reinicio de actividades escolares este lunes #12E. Activan patrullaje de proximidad en los centros educativos del país

En diciembre de 2025, el Ministerio de Educación había informado que el regreso a clases del año escolar 2025-2026 sería el 12 de enero, sin embargo, tras los hechos del 3 de enero existían dudas en la población sobre una eventual suspensión de las actividades educativas.
El pasado viernes, el ministro para la Educación Héctor Rodríguez hizo un llamado a todas las familias y maestros a respaldar y acompañar a los niños, niñas y adolescentes en el inicio de clases este lunes 12 de enero.
En este contexto, el Ministerio de Interior, Justicia y Paz ordenó la «activación y el fortalecimiento de los patrullajes de proximidad en los centros educativos del país», como parte de las medidas para garantizar el orden de cara al reinicio de actividades escolares.
A través de un comunicado difundido en redes sociales, el Ministerio informó que en el despliegue participarán los «entes integrantes del Frente Preventivo a desarrollar actividades conjuntas con la Guardia del Pueblo y la Policía Comunal».
El documento refiere que el Gobierno nacional «rechaza categóricamente cualquier intento de generar zozobra entre la población por medio de algoritmos y mecanismos de desinformación».