La Bolsa de Caracas arranca 2026 con más fuerza que en la primera semana de 2025

La primera semana bursátil de 2026 no se pareció en nada a la de 2025. Aunque ambos períodos corresponden al inicio de año, el comportamiento del mercado fue radicalmente distinto: más dinero, más operaciones, más volatilidad y un salto del índice principal que dejó pequeño el avance del año anterior. Para el ciudadano común, esto significa que la actividad financiera del país comenzó 2026 con un ritmo mucho más acelerado que el observado hace doce meses.

Entre el 5 y el 9 de enero de 2026, la Bolsa de Caracas movió Bs 5.347 millones.

En la primera semana bursátil de 2025 —del 7 al 10 de enero— el total fue de Bs 79,9 millones.

La comparación es contundente: la liquidez de 2026 fue más de 60 veces mayor.

En términos simples, entró muchísimo más dinero al mercado que un año antes.

Más operaciones y montos mucho más altos

En 2026 se realizaron 4.724 operaciones y se negociaron 6,28 millones de acciones, por un total de Bs 1.206 millones en renta variable.

En 2025, la misma semana registró 1.451 operaciones, con 12,7 millones de acciones, pero por apenas Bs 21,4 millones.

Aunque este año se movieron menos acciones, el dinero involucrado fue mucho mayor, lo que refleja precios más altos y un mercado más profundo que el de 2025.

Los Certificados de Financiamiento Bursátil —instrumentos que las empresas usan para obtener recursos— sumaron Bs 3.582 millones en 2026.

En 2025, Bs 15 millones.

Esto muestra que las empresas están usando mucho más la bolsa para financiarse, un cambio notable respecto al arranque del año pasado.