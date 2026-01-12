Trump adelanta posible reunión con Delcy Rodríguez y destaca tono cordial del contacto

El mandatario estadounidense confirmó contacto con la presidenta encargada y manifestó nuevamente el interés en un encuentro próximamente. "Ha sido muy amable", dijo.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se refirió este viernes a la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, y dejó abierta la puerta a un eventual encuentro directo entre ambos. "En algún momento nos reuniremos con ella. Ha sido muy amable", afirmó el mandatario estadounidense durante una intervención pública en Washington.



Las declaraciones se producen en medio de la protesta que se mantiene en Venezuela tras el secuestro del presidente Nicolás Maduro y la activación de mecanismos constitucionales que colocaron a Rodríguez al frente del Ejecutivo de manera encargada. En las últimas horas, la Casa Blanca ha confirmado la existencia de canales de comunicación abiertos con el entorno del poder en Caracas, así como contactos indirectos con la propia mandataria interina.

Trump añadió además un elemento económico clave al revelar que ya está en marcha el acuerdo en materia energética. "Mira, nos preguntó si podíamos llevar 50 millones de barriles de petróleo, y le dije que sí, que eran 4.200 millones de dólares y que ya está en camino a EE. UU.", señaló.

Desde Caracas, Rodríguez ha insistido en la necesidad de avanzar hacia una agenda de cooperación basada en el respeto mutuo, la legalidad internacional y la no injerencia, reafirmando la vocación de paz del país.