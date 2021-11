Rector Márquez: "Observadores internacionales no pueden dictaminar si hay o no violaciones el 21-N"

Enrique Márquez, rector principal del CNE Credito: Archivo

20-11-21.-En entrevista con Punto de Corte, el rector electoral y vicepresidente del Consejo Nacional Electoral (CNE), Enrique Márquez, señaló que los observadores internacionales no pueden dictaminar si «hay violaciones» en el proceso electoral .



La entrevista se produjo a menos de 48 horas de los comicios regionales y municipales del 21 de noviembre. En ella, Márquez enfatizó: «Ellos no pueden dictaminar si hay violaciones o no durante el proceso, y hacerlas públicas, porque quien hace eso es el CNE».



Márquez insistió en que «en Venezuela hay un solo árbitro, que es el CNE«, subrayando que «no es verdad que la observación internacional se constituye en un segundo árbitro. No puede y no debe intervenir. En ningún país esto está permitido, porque sería un punto de ruido y problema para la organización de los procesos electorales«, dijo.



Actividad limitada



El rector electoral explicó que la Misión de Observación Electoral de la Unión Europea (MOE UE) y los expertos desplegados por el Centro Carter y Naciones Unidas elaborarán informes en los que reportarán «lo bueno y lo malo que vieron«, lo cual, a su juicio, «ayuda a construir la democracia en el país«.



Afirmó que el CNE invitó a estos organismos «porque la presencia de los observadores ayuda a que el elector tenga más confianza. Es un elemento disuasivo para que los actores sepan que están siendo observados, y porque nos interesa mucho la opinión final de estas organizaciones para ir mejorando cada vez más«.





