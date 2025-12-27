Venezolanos detenidos en prisión salvadoreña buscan impugnar deportación en tribunal de Estados Unidos

27 de diciembre de 2025,- Un grupo de venezolanos que fueron enviados a una prisión de máxima seguridad en El Salvador desde Estados Unidos y luego regresaron a Venezuela exigieron el viernes que Estados Unidos cumpla con un fallo que les permitiría impugnar su deportación en tribunales estadounidenses, informó Reuters.

El juez estadounidense James Boasberg dictaminó esta semana que el gobierno del presidente Donald Trump debe gestionar urgentemente el regreso de los cientos de venezolanos que fueron deportados a El Salvador, argumentando que su expulsión violó sus derechos al debido proceso y que tienen derecho a impugnar su deportación ante los tribunales.

Según el fallo, el gobierno de Trump debe presentar un plan para permitir su regreso en un plazo de dos semanas.

"El fallo judicial ahora ordena que se nos conceda la oportunidad de una audiencia justa de conformidad con la ley en Estados Unidos", declaró Ysqueibel Peñaloza, exdetenida, en nombre de unos 252 expresos.

Exigimos a los gobiernos de Estados Unidos y El Salvador que cumplan plenamente con la orden judicial. Exigimos que las autoridades de ese país creen las condiciones que nos permitan participar en la audiencia.

Peñaloza solicitó ayuda nacional e internacional para su defensa, sin especificar qué ayuda necesitaban.

Los venezolanos fueron enviados a El Salvador desde Estados Unidos en marzo después de que Trump invocara la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798 —una ley poco utilizada en tiempos de guerra— para deportar a personas clasificadas como miembros de la pandilla Tren de Aragua, sin llevar a cabo audiencias ni los trámites migratorios habituales.