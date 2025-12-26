(VIDEO) Trump al ataque con Maduro y la Fed, alerta por un coche bomba en Rusia y China desafía

Viernes, 26 de diciembre de 2025.- NOTICIAS: Trump al ataque con Maduro y la Fed, alerta por un coche bomba en Rusia y China desafíaRusia vive un momento de máxima tensión tras la explosión de un coche bomba en el sur de Moscú, que dejó al menos un policía gravemente herido, en una zona donde días antes murió un alto mando militar. El incidente ha elevado las alertas de seguridad en la capital, mientras las autoridades mantienen silencio oficial y crece la preocupación por una posible escalada interna vinculada al conflicto en Ucrania.Donald Trump intensifica su ofensiva política y económica con duras advertencias contra el gobierno de Nicolás Maduro, mientras redobla la presión sobre la Reserva Federal para que baje los tipos de interés. El expresidente defiende que el crecimiento económico y los mercados fuertes no generan inflación y deja claro que solo respaldará a un liderazgo monetario alineado con su visión, elevando la tensión política y financiera dentro y fuera de Estados Unidos.China ha desafiado abiertamente a Estados Unidos tras el veto a drones extranjeros, acusando a Washington de utilizar la seguridad nacional como excusa para frenar a empresas chinas. El choque refuerza la llamada guerra fría tecnológica y se suma a las tensiones militares, comerciales y estratégicas entre ambas potencias, con impacto directo en la geopolítica global y los mercados.