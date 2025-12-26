Ministerio para el Servicio Penitenciario confirma excarcelación de 99 detenidos

26-12-25.- El Ministerio para el Servicio Penitenciario confirmó la excarcelación de 99 personas que habían sido detenidas tras las elecciones presidenciales de 2024.

En un comunicado publicado en Instagram, la cartera de Estado afirmó que las personas permanecían detenidas por su supuesta participación en «hechos de violencia e incitación al odio» posteriores a los comicios del 28 de julio.

«El Gobierno Nacional y el sistema de Justicia han tomado la decisión de evaluar caso por caso y otorgar, conforme a la ley, medidas cautelares, lo que ha permitido la excarcelación de 99 ciudadanos, como expresión concreta del compromiso del Estado con la paz, el diálogo y la justicia», se asegura en el escrito.

El ministerio subrayó que el Estado venezolano «garantiza a todos los privados de libertad un trato basado en el respeto, la legalidad y la atención integral».

EFE/Unión Radio