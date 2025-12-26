Mujer que incendió casa de una familia venezolana en Chicago pagará tres años de prisión

Credito: Web

26-12-25.-Una mujer de 70 años, residente de Chicago, fue sentenciada a casi tres años de prisión tras declararse culpable de un cargo federal por delito de odio, luego de provocar un incendio en la vivienda de su vecino.



La acusada, Ana Hernández, admitió ante la justicia que en marzo del año pasado lanzó una bomba molotov contra el porche trasero de la casa, lo que ocasionó que la estructura de madera se incendiara. Aunque el fuego causó daños materiales, no se reportaron personas heridas, reportó ABC7 Chicago.



De acuerdo con la Fiscalía de Estados Unidos, en la vivienda residía una familia de origen venezolano, a quienes Hernández intentaba intimidar para que abandonaran el lugar. Las autoridades detallaron que la mujer dejó una nota manuscrita en el vehículo del propietario del inmueble, quien también vivía en el edificio.



En el mensaje, Hernández expresaba su rechazo hacia los residentes y les exigía que se marcharan del vecindario. Entre las frases escritas se leía: “No te queremos en el barrio. Regresa a tu país. Puedes ir por el camino fácil o por el difícil”, según informó el Ministerio Público.



El caso fue procesado a nivel federal al considerarse que el ataque estuvo motivado por el origen nacional de las víctimas, lo que constituye un delito de odio bajo la legislación estadounidense.

