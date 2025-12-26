(VIDEO) Esposa de Nicmer Evans exige saber de qué delitos lo acusan

26-12-25.-Martha Cambero, esposa del politólogo y director del medio independiente Puntodecorte.net, Nicmer Evans, denunció este martes 24 de diciembre la detención prolongada de su esposo en la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), conocida como El Helicoide, y exigió que se le informe formalmente de qué se le acusa y se respeten sus derechos fundamentales.Cambero relató que visitó a Evans en horas de la tarde y señaló que el encuentro reforzó su convicción de que, más allá de las diferencias políticas, los valores más importantes para los venezolanos son la familia y la libertad. Recordó que Evans fue llevado por funcionarios del Sebin el pasado 13 de diciembre bajo el argumento de una “entrevista” y desde entonces permanece detenido sin que se haya informado oficialmente sobre los cargos en su contra.En sus declaraciones, exigió de manera respetuosa que se garantice el derecho de Evans a contar con abogados de su confianza y a un debido proceso. Subrayó que el politólogo ha defendido históricamente la democracia y el diálogo, y destacó que, más allá de su rol profesional, su ausencia afecta directamente a su entorno familiar y personal.Cambero lamentó que la detención de su esposo se produzca en fechas navideñas y afirmó que su silla quedará vacía en la mesa familiar, una situación que, dijo, se repite en cientos de hogares venezolanos. Indicó que aproximadamente 902 presos políticos pasarán la Navidad privados de libertad, alejados de sus familias.En ese contexto, hizo un llamado a quienes ejercen el poder para que reflexionen sobre el impacto de estas detenciones en las familias de los reclusos, muchas de las cuales, aseguró, viven en medio de la incertidumbre por detenciones que calificó de arbitrarias y desapariciones forzosas.Finalmente, Cambero pidió una amnistía general y sostuvo que la Navidad debería ser un tiempo de encuentro y reconciliación. Afirmó que la paz en Venezuela comienza por la unión de las familias y solicitó la libertad plena de Nicmer Evans y del resto de los presos políticos, al tiempo que deseó una Feliz Navidad para todos.