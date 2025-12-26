ONG califica como “insuficiente” cantidad de excarcelaciones en Navidad: “Más de 1.000 personas continúan privadas de libertad”

26-12-25.-La organización no gubernamental de derechos humanos "Justicia, Encuentro y Perdón" informó que su equipo de trabajo se mantiene realizando un "seguimiento" sobre las excarcelaciones, por motivos políticos en el contexto poselectoral, que se han concretado en el país durante la madrugada de este 25 de diciembre.

Mediante su red social "X"; la ONG indicó que el reporte de, al menos, 75 detenidos es "insuficiente" si se compara con la cifra de 1.085 de detenidos que su organización registra sobre las detenciones políticas en la nación.

"Si bien toda excarcelación tiene un impacto positivo e inmediato en la vida de la persona afectada y de su entorno familiar, la liberación parcial de personas detenidas arbitrariamente no corrige la ilegalidad de fondo. Aun en el escenario más favorable, de tratarse de aproximadamente 75 excarcelaciones, más de 1.000 personas continuarían privadas de libertad de manera injustificada", escribió Justicia, Encuentro y Perdón.

A su juicio, el Gobierno venezolano recurre a un "carácter selectivo y discrecional" para excarcelar presos políticos y añadió que en la nación la privación de libertad es "utilizada como instrumento de persecución" .

En este sentido, la organización exhortó al Ejecutivo a liberar "de manera inmediata e incondicional" a todos los presos políticos registrados en la nación "conforme a los principios del debido proceso, la presunción de inocencia y el derecho a la libertad personal".