(VIDEO) Del Plan Cóndor a "Donroe": El Nuevo Juego de EEUU | GrinGo!

Desde México nos llega este interesante análisis que hoy ponemos a la disposición de aporreadores y aporreadoras:
¿La política exterior de Trump es solo retórica?
En este análisis de fondo, desentrañamos la peligrosa evolución de la Doctrina Monroe hacia lo que expertos llaman la "Doctrina Donroe".
¿Estamos ante una nueva era de intervencionismo? ¿Podrían resurgir las peores pesadillas de Latinoamérica?
Junto al consultor Jesús Acuña (Harvard) y la Dra. María Cristina Rosas (UNAM), exploramos:
El verdadero significado de "América para los americanos" hoy.
Las amenazas reales: de aranceles a operaciones militares.
Las opciones de defensa para países como México frente a un posible Trump déspota.