¿Estamos ante una nueva era de intervencionismo?

(VIDEO) Del Plan Cóndor a "Donroe": El Nuevo Juego de EEUU | GrinGo!

Por: | | Versión para imprimir

¿Estamos ante una nueva era de intervencionismo? ¿Podrían resurgir las peores pesadillas de Latinoamérica?

¿Estamos ante una nueva era de intervencionismo? ¿Podrían resurgir las peores pesadillas de Latinoamérica?

Credito: Agencias

Del Plan Cóndor a "Donroe": El Nuevo Juego de EEUU | GrinGo!

Del Plan Cóndor a "Donroe": El Nuevo Juego de EEUU | GrinGo!

Credito: Agencias

Viernes, 26 de noviembre de 2025.- Del Plan Cóndor a "Donroe": El Nuevo Juego de EEUU, GrinGo

Desde México nos llega este interesante análisis que hoy ponemos a la disposición de aporreadores y aporreadoras:

¿La política exterior de Trump es solo retórica?

En este análisis de fondo, desentrañamos la peligrosa evolución de la Doctrina Monroe hacia lo que expertos llaman la "Doctrina Donroe".

¿Estamos ante una nueva era de intervencionismo? ¿Podrían resurgir las peores pesadillas de Latinoamérica?

Junto al consultor Jesús Acuña (Harvard) y la Dra. María Cristina Rosas (UNAM), exploramos:

El verdadero significado de "América para los americanos" hoy.

Las amenazas reales: de aranceles a operaciones militares.

Las opciones de defensa para países como México frente a un posible Trump déspota.


Esta nota ha sido leída aproximadamente 457 veces.

Noticias Recientes:

Comparte en las redes sociales

Síguenos en Facebook y Twitter

Notas relacionadas

Otras noticias sobre el tema Aporrea tvi - Entrevistas de Aporrea


Pulse aquí para leer ver todas las noticias y artículos sobre Aporrea tvi - Entrevistas de Aporrea

Revise noticias similares en la sección:
¡Palo al Tiburón! Contra el Imperialismo en Defensa de la Soberanía


Revise noticias similares en la sección:
Internacionales


Revise noticias similares en la sección:
Venezuela en el Exterior


Revise noticias similares en la sección:
Actualidad